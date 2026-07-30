Actor cubano de Vivir del Cuento ahora trabaja en restaurante de EE.UU.: "Hace tres años que estoy aquí"

Tomás Torres, el actor cubano que dio vida al entrañable personaje «El Cartero» en la serie Vivir del Cuento, trabaja actualmente en la cocina de Pinecrest Bakery, una cadena de panadería cubano-americana en Miami, y sube al escenario los fines de semana en Guayaba Restaurant.
El propio Torres lo confirmó en un video publicado por Pinecrest Bakery en Instagram, donde relató su trayectoria desde las pantallas de la televisión cubana hasta los fogones del sur de Florida.
«En Cuba era actor de uno de los programas más grandes, más bonitos que tenía la televisión cubana, que era Vivir del Cuento. Allí hacía un personaje que era el cartero, que siempre venía con una noticia buena y una mala», recordó el actor en el video.
Torres lleva tres años viviendo en Estados Unidos y asegura estar satisfecho con su nueva vida, que combina el trabajo en la cocina con sus actuaciones artísticas.
«Hace tres años que estoy aquí en Estados Unidos, estoy muy contento porque me dio la oportunidad de cocinar y además de hacer mis espectáculos, que lo estoy haciendo en Guayaba Restaurante», declaró.
Sobre el equipo que lo rodea en la panadería, el actor fue enfático: «Me siento súper contento con el colectivo, que ayuda mucho, ayuda mucho, lo tengo que decir de todo corazón».
Pinecrest Bakery lo presentó como un artista que «prepara cada plato con corazón» y destacó que su historia demuestra que «el verdadero talento nunca se apaga, simplemente encuentra nuevas formas de inspirar».
Vivir del Cuento fue la serie más popular de la televisión cubana, emitida por Cubavisión desde el 14 de septiembre de 2008 hasta el 16 de septiembre de 2024, con 19 temporadas y 516 episodios.
El caso de Torres se suma a una tendencia que se ha repetido en los últimos años entre los actores del elenco de la serie. Andy Vázquez, quien interpretaba a Facundo, se estableció en Miami desde 2019, mientras que Omar Franco, el popular Ruperto, emigró a Estados Unidos en julio de 2021.
Más recientemente, Marlon Pijuán, quien interpretaba a Isidoro, dio detalles de su llegada a EE.UU. en octubre de 2024, y Wilber Gutiérrez, el recordado Chacón, llegó al país norteamericano el 9 de enero de 2025.
La publicación de Pinecrest Bakery acumuló más de 29,000 reacciones y 371 comentarios, reflejo del cariño que el público cubano conserva por los actores de la serie que durante años retrató con humor las penurias cotidianas de la vida en la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Emigración de Actores Cubanos y su Vida en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Tomás Torres, el actor de Vivir del Cuento, decidió trabajar en un restaurante en EE.UU.?
Tomás Torres decidió trabajar en un restaurante en EE.UU. para combinar su pasión por la cocina con sus actuaciones artísticas. Lleva tres años viviendo en Estados Unidos y se siente satisfecho con su nueva vida, que le permite trabajar en Pinecrest Bakery y presentarse en Guayaba Restaurant los fines de semana.
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¿Qué impacto ha tenido la emigración de actores de Vivir del Cuento en la comunidad cubana en EE.UU.?
La emigración de actores de Vivir del Cuento ha resonado profundamente entre la comunidad cubana en EE.UU., generando un sentimiento de nostalgia y apoyo. Actores como Andy Vázquez, Omar Franco y Marlon Pijuán han encontrado nuevas oportunidades en EE.UU., mientras continúan conectados con sus raíces culturales y su público en la diáspora.
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¿Cómo han enfrentado los actores cubanos el desafío de emigrar a EE.UU.?
Los actores cubanos han enfrentado el desafío de emigrar a EE.UU. con trabajo, talento y adaptabilidad. A pesar de las dificultades iniciales, han logrado reconstruir sus carreras en el exilio, combinando su talento artístico con otras actividades laborales, como es el caso de Tomás Torres en la gastronomía.
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¿Qué papel juega el humor en la vida de los actores cubanos emigrados?
El humor sigue siendo una herramienta poderosa para los actores cubanos emigrados, permitiéndoles conectar con su audiencia y criticar al régimen cubano de manera sutil. Andy Vázquez, por ejemplo, ha utilizado el humor para responder a ataques políticos y para hacer frente a la censura y las dificultades del exilio.
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