Actor cubano de Vivir del Cuento ahora trabaja en restaurante de EE.UU.: "Hace tres años que estoy aquí"

Tomás Torres, el actor cubano que dio vida al entrañable personaje «El Cartero» en la serie Vivir del Cuento, trabaja actualmente en la cocina de Pinecrest Bakery, una cadena de panadería cubano-americana en Miami, y sube al escenario los fines de semana en Guayaba Restaurant.

El propio Torres lo confirmó en un video publicado por Pinecrest Bakery en Instagram, donde relató su trayectoria desde las pantallas de la televisión cubana hasta los fogones del sur de Florida.

«En Cuba era actor de uno de los programas más grandes, más bonitos que tenía la televisión cubana, que era Vivir del Cuento. Allí hacía un personaje que era el cartero, que siempre venía con una noticia buena y una mala», recordó el actor en el video.

Torres lleva tres años viviendo en Estados Unidos y asegura estar satisfecho con su nueva vida, que combina el trabajo en la cocina con sus actuaciones artísticas.

«Hace tres años que estoy aquí en Estados Unidos, estoy muy contento porque me dio la oportunidad de cocinar y además de hacer mis espectáculos, que lo estoy haciendo en Guayaba Restaurante», declaró.

Sobre el equipo que lo rodea en la panadería, el actor fue enfático: «Me siento súper contento con el colectivo, que ayuda mucho, ayuda mucho, lo tengo que decir de todo corazón».

Pinecrest Bakery lo presentó como un artista que «prepara cada plato con corazón» y destacó que su historia demuestra que «el verdadero talento nunca se apaga, simplemente encuentra nuevas formas de inspirar».

Vivir del Cuento fue la serie más popular de la televisión cubana, emitida por Cubavisión desde el 14 de septiembre de 2008 hasta el 16 de septiembre de 2024, con 19 temporadas y 516 episodios.

El caso de Torres se suma a una tendencia que se ha repetido en los últimos años entre los actores del elenco de la serie. Andy Vázquez, quien interpretaba a Facundo, se estableció en Miami desde 2019, mientras que Omar Franco, el popular Ruperto, emigró a Estados Unidos en julio de 2021.

Más recientemente, Marlon Pijuán, quien interpretaba a Isidoro, dio detalles de su llegada a EE.UU. en octubre de 2024, y Wilber Gutiérrez, el recordado Chacón, llegó al país norteamericano el 9 de enero de 2025.

La publicación de Pinecrest Bakery acumuló más de 29,000 reacciones y 371 comentarios, reflejo del cariño que el público cubano conserva por los actores de la serie que durante años retrató con humor las penurias cotidianas de la vida en la isla.