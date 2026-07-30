Cubana musulmana en Dubái: «Un pañuelo no puede borrar de dónde vengo»

Una joven cubana residente en Dubái que se identifica en TikTok como @loreindubai publicó un video en el que reivindica con orgullo su doble identidad: cubana y musulmana, desafiando a quienes consideran que ambas cosas no pueden coexistir en una misma persona.

El clip, de 59 segundos y publicado el 15 de mayo, se estructura como una letanía en la que la autora repite «soy cubana musulmana y...» para enlazar recuerdos de su infancia en la isla con su vida actual en los Emiratos Árabes Unidos.

«Soy cubana musulmana y sí sé perfectamente que la gente no entiende cómo esas dos cosas pueden existir en la misma persona», dice al inicio del video.

El momento más emotivo llega cuando describe su reacción al entrar a un supermercado repleto de productos: «Lloré por aquellos que no tienen ni idea de lo que hay del lado oscuro», una referencia directa a la escasez que padece Cuba bajo la dictadura.

La joven también evoca su crianza en la isla con imágenes que resultan familiares para millones de cubanos: música alta, gritos en la calle, velas encendidas durante los apagones, hambre y resistencia cotidiana.

Sobre el elemento más visible de su fe, el hiyab, responde con firmeza a quienes la cuestionan: «La gente me pregunta que por qué me cubro el cabello como si un pañuelo pudiese borrar de dónde vengo».

La distancia y el dolor del exilio también tienen su lugar en el relato. «Hay noches donde duele más la distancia que cualquier recuerdo», confiesa, y añade que en más de una ocasión lloró en silencio frente a una pantalla mientras le decía a su madre que todo estaba bien, para no preocuparla.

El video cierra con una declaración que resume toda su postura: «Mi religión no quita de dónde vengo porque uno nunca deja su tierra, la tierra vive dentro de uno».

En la descripción del clip, escrita en inglés, la autora es aún más directa: «Nací cubana y elegí el islam. Dos cosas de las que estoy muy orgullosa en mi vida, y que Alá bendiga a todos mis compatriotas cubanos en este momento tan difícil».

El caso de @loreindubai no es el primero de su tipo. En diciembre de 2025, otra joven cubana con hiyab identificada como @nayda4197, residente en Tampa, Florida, se hizo viral en TikTok al bailar reparto con velo islámico. En los comentarios de ese video, una usuaria relató que llevaba diez años convertida al islam y estaba casada con un árabe, sin haber dejado de sentirse cubana.

Ambos casos reflejan una tensión documentada: las mujeres cubanas musulmanas son cuestionadas tanto por compatriotas que ven el islam como algo ajeno a la identidad nacional, como por comunidades musulmanas que no siempre reconocen la cubanía como compatible con la fe.

La comunidad musulmana en Cuba es pequeña pero creciente, con estimaciones que oscilan entre 3,000 y 13,000 personas, en su mayoría conversos sin herencia familiar islámica. El islam fue reconocido legalmente en la isla en 2007, y en junio de 2015 se inauguró la Mezquita Abdallah en La Habana Vieja, la principal del país, tras la reconversión de un antiguo museo de automóviles.

La diáspora cubana en Dubái, por su parte, enfrenta condiciones migratorias complejas: la residencia está atada al empleo y debe renovarse periódicamente, y no existen vuelos directos desde Cuba a los Emiratos, por lo que muchos viajan a través de terceros países.