Ricardo aprendió crochet durante la pandemia y hoy inspira en Camagüey a vencer prejuicios

Ricardo de Miranda rompe estereotipos al tejer con la técnica del crochet en Camagüey

Ricardo de Miranda Rodríguez tiene 34 años, trabaja en la radio, estudia Comunicación Social y practica crochet sin esconderse. En el Hotel Santa María de Camagüey teje aguja en mano mientras la gente pasa, lo observa y él continúa sin detenerse.

Su historia con el tejido comenzó durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, cuando buscó algo que hacer con las horas encerradas en casa.

Primero intentó el bordado —le regalaron un aro y unas sabanitas de niño—, pero no lo atrapó. Entonces descubrió el crochet a través de tutoriales en YouTube y aprendió solo, con una agujeta prestada que ni siquiera correspondía al hilo que tenía.

«Desde el primer momento me enamoró y me atrapó», recuerda.

Lo paradójico es que Ricardo se reconoce impaciente e inquieto —ha hecho vinagre y pastas de espagueti desde cero, ha bordado, investiga y crea sin parar— y sin embargo encontró en el tejido una disciplina que lo obliga a concentrarse en un solo proyecto.

«Me ha enseñado a tener paciencia, a alejarme de los problemas, a centrarme en un proyecto en específico, a no empezar muchas cosas y dejarlas, sino a centrarme», explica.

Desde abril de 2026 participa en el taller del proyecto Las Hormigas Locas, que se reúne los martes y jueves en la Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana.

Comenzó en el nivel básico y ya está en el avanzado. Es el único varón del grupo, algo que al principio le generó cierto temor sobre cómo lo recibirían.

En Camagüey, dice, son pocos los hombres que tejen públicamente. Conoce bien la pregunta que aparece antes de cualquier juicio: «¿Un hombre tejiendo?». Por eso, cuando habla del crochet, no habla solo de puntos e hilos, sino que también lo hace de romper moldes.

«Que todo el mundo sepa que es para todo el mundo», afirma.

Como estudiante de Comunicación Social, ayuda a gestionar la página de Facebook de Las Hormigas Locas y cree que visibilizar el trabajo manual masculino es una forma de cuestionar la división tradicional entre labores «para hombres» y labores «para mujeres».

En Cuba, las mujeres asumen casi todo el trabajo doméstico y los oficios manuales como el tejido han sido históricamente asociados al ámbito femenino.

Hasta ahora, Ricardo no ha vendido ninguna de sus piezas. Ha tejido bufandas para compañeros de la radio, una mochilita para su colega Marian Tejedor y está terminando una cartera para su madre, que la recibirá como regalo de cumpleaños en septiembre.

Quiere presentar ambas piezas en la muestra final de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas.

«Tengo el síndrome del impostor. No me creo todavía que pueda ser lo suficientemente buena una pieza como para venderla», confiesa.

Fuera del taller, Ricardo lleva dos años en Radio Cadena Agramonte, donde conduce la revista informativa Camagüey al día de lunes a viernes, de seis a ocho de la mañana.

Los sábados realiza Camino a la plaza, un programa histórico. También dirige Ritmo joven y creó Notas al aire, un espacio de música instrumental.

Entre la radio, la universidad, las investigaciones y el hilo, casi no duerme. El domingo es su único día de descanso.

A finales de agosto, las integrantes del taller tendrán un desfile: ellas confeccionarán la ropa y Ricardo hará los accesorios. Está tejiendo una bolsita apomponada para la ocasión.

«Nunca pensé que en el curso fuera a encontrar esta comunidad, que para mí es mucho más importante que el crochet en sí», dice quien llegó con miedo y terminó encontrando, punto a punto, algo que no buscaba.