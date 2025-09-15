¿Te gustaría trabajar fuera de Cuba por un año? Granada tiene una oferta para ti

La Embajada de Granada en La Habana anunció una convocatoria de empleo, dirigida a cubanos interesados en trabajar durante un año en el extranjero, como parte de un proyecto de construcción internacional.
La sede diplomática informó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que la oferta incluye puestos en las especialidades de albañilería y carpintería, con un contrato de aproximadamente doce meses.
Entre los beneficios que ofrece la propuesta destacan:
- Alojamiento y transporte cubiertos durante toda la estadía.
- Pasaje aéreo de ida y regreso completamente financiado.
- Trámites y permisos de trabajo gestionados íntegramente por la embajada.
Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 al 24 de septiembre de 2025, por lo que las autoridades recomiendan actuar con rapidez para quienes estén interesados en aplicar.
La Embajada de Granada, ubicada en avenida 5ta entre calles 20 y 22, en La Habana, promueve esta iniciativa como parte de su compromiso con el intercambio cultural y laboral entre Granada y Cuba.
¿Dónde queda Granada?
Granada es un pequeño país insular ubicado entre el mar Caribe y el océano Atlántico, al norte de Trinidad y Tobago. Está compuesto por la isla principal del mismo nombre, así como por dos islas más pequeñas, Carriacou y Pequeña Martinica, y otras islas menores que forman parte de Las Granadinas.
Lo más leído hoy:
El país tiene una superficie de 348,5 km², una población estimada de 114.621 personas en 2024 y su lenguaje oficial es el inglés. Su capital es Saint George.
Granada es conocida como la “Isla de las Especias” por su destacada producción de nuez moscada y macis, dos cultivos que forman parte esencial de su economía y cultura agrícola.
Preguntas frecuentes sobre la oferta laboral de Granada para cubanos
¿Qué puestos de trabajo ofrece la Embajada de Granada en Cuba?
La Embajada de Granada en La Habana ofrece puestos en las especialidades de albañilería y carpintería para cubanos interesados en trabajar durante un año en el extranjero. Esta convocatoria es parte de un proyecto de construcción internacional.
¿Cuáles son los beneficios de trabajar en Granada a través de esta convocatoria?
Los beneficios de esta oferta incluyen alojamiento y transporte cubiertos durante toda la estadía, pasaje aéreo de ida y regreso financiado, y la gestión completa de trámites y permisos de trabajo por parte de la embajada.
¿Cuándo se realizarán las entrevistas para la oferta laboral en Granada?
Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 al 24 de septiembre de 2025, por lo que se recomienda a los interesados actuar con rapidez para postularse a estas oportunidades laborales.
¿Dónde está ubicada Granada y qué idioma se habla allí?
Granada es un pequeño país insular ubicado entre el mar Caribe y el océano Atlántico, al norte de Trinidad y Tobago. El idioma oficial de Granada es el inglés.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.