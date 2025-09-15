¿Te gustaría trabajar fuera de Cuba por un año? Granada tiene una oferta para ti

La Embajada de Granada en La Habana anunció una convocatoria de empleo, dirigida a cubanos interesados en trabajar durante un año en el extranjero, como parte de un proyecto de construcción internacional.

La sede diplomática informó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que la oferta incluye puestos en las especialidades de albañilería y carpintería, con un contrato de aproximadamente doce meses.

Entre los beneficios que ofrece la propuesta destacan:

Alojamiento y transporte cubiertos durante toda la estadía.

Pasaje aéreo de ida y regreso completamente financiado.

Trámites y permisos de trabajo gestionados íntegramente por la embajada.

Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 al 24 de septiembre de 2025, por lo que las autoridades recomiendan actuar con rapidez para quienes estén interesados en aplicar.

La Embajada de Granada, ubicada en avenida 5ta entre calles 20 y 22, en La Habana, promueve esta iniciativa como parte de su compromiso con el intercambio cultural y laboral entre Granada y Cuba.

¿Dónde queda Granada?

Granada es un pequeño país insular ubicado entre el mar Caribe y el océano Atlántico, al norte de Trinidad y Tobago. Está compuesto por la isla principal del mismo nombre, así como por dos islas más pequeñas, Carriacou y Pequeña Martinica, y otras islas menores que forman parte de Las Granadinas.

El país tiene una superficie de 348,5 km², una población estimada de 114.621 personas en 2024 y su lenguaje oficial es el inglés. Su capital es Saint George.

Granada es conocida como la “Isla de las Especias” por su destacada producción de nuez moscada y macis, dos cultivos que forman parte esencial de su economía y cultura agrícola.

