Barbero cubano en EE. UU. viaja a Cuba para cortarle el pelo a su hijo tras años separados

El creador de contenido y barbero cubano Damián, conocido en redes sociales como @dami_bdc, emocionó a sus seguidores al compartir el momento en que pudo volver a abrazar a su hijo en Cuba y hacerle un corte de pelo, tras mucho tiempo separados.

En Katy, Texas, donde abrió su propia barbería, Damián ha construido una nueva vida, pero asegura que su cliente favorito sigue estando en la isla y es su hijo.

El video que publicó muestra el emotivo reencuentro entre padre e hijo, cargado de abrazos y sonrisas. “Él es la razón por la que lucho día a día”, expresó conmovido el padre cubano.

“No hay mejor regalo para un padre que volver a abrazar a su hijo y que te diga ‘te extraño’”, dijo Damián, resumiendo el sentir de muchos cubanos que han emigrado en busca de un futuro mejor para sus hijos.

El gesto ha tocado el corazón de cientos de usuarios en redes, quienes se identifican con la historia. El video es más que un corte de pelo, es un símbolo del amor incondicional de un padre cubano.

"Los lujos no son importantes, pero mientras viva le daré lo que no tuve. Lo que soy se lo debo a alguien que llegó sin pedirme nada y me lo ha dado todo: mi hijo".

