Barbero cubano en EE. UU. viaja a Cuba para cortarle el pelo a su hijo tras años separados

Un joven barbero cubano, residente en Texas, logró regresar de visita a Cuba y cumplir uno de sus sueños, abrazar a su hijo y cortarle el pelo con un diseño muy moderno.

Miércoles, 8 Octubre, 2025 - 12:48

Barbero cubano llamado Damián y su hijo Foto © TikTok @dami_bdc

El creador de contenido y barbero cubano Damián, conocido en redes sociales como @dami_bdc, emocionó a sus seguidores al compartir el momento en que pudo volver a abrazar a su hijo en Cuba y hacerle un corte de pelo, tras mucho tiempo separados.

En Katy, Texas, donde abrió su propia barbería, Damián ha construido una nueva vida, pero asegura que su cliente favorito sigue estando en la isla y es su hijo.

El video que publicó muestra el emotivo reencuentro entre padre e hijo, cargado de abrazos y sonrisas. “Él es la razón por la que lucho día a día”, expresó conmovido el padre cubano.

“No hay mejor regalo para un padre que volver a abrazar a su hijo y que te diga ‘te extraño’”, dijo Damián, resumiendo el sentir de muchos cubanos que han emigrado en busca de un futuro mejor para sus hijos.

El gesto ha tocado el corazón de cientos de usuarios en redes, quienes se identifican con la historia. El video es más que un corte de pelo, es un símbolo del amor incondicional de un padre cubano.

"Los lujos no son importantes, pero mientras viva le daré lo que no tuve. Lo que soy se lo debo a alguien que llegó sin pedirme nada y me lo ha dado todo: mi hijo".

Preguntas frecuentes sobre los reencuentros familiares de cubanos migrantes

¿Por qué el barbero cubano Damián es conocido en redes sociales?

Damián, conocido como @dami_bdc, es famoso por compartir momentos emotivos como el reencuentro con su hijo en Cuba, lo que ha tocado el corazón de muchos seguidores. Su historia refleja el amor incondicional y la lucha diaria de un padre migrante para mejorar el futuro de su hijo.

¿Qué simboliza el viaje de Damián a Cuba para cortarle el pelo a su hijo?

El viaje de Damián a Cuba para cortarle el pelo a su hijo simboliza el amor incondicional y la conexión emocional entre padre e hijo, a pesar de la distancia y el tiempo separados. Este acto va más allá de un simple corte de pelo, representando el sacrificio y el deseo de un padre de estar presente en la vida de su hijo.

¿Cómo impactan las redes sociales en las historias de reencuentros familiares cubanos?

Las redes sociales amplifican las historias de reencuentros familiares cubanos, permitiendo que estas conmovedoras experiencias lleguen a una audiencia global y generen empatía y apoyo. Plataformas como TikTok se han convertido en espacios donde los cubanos comparten la emoción de volver a ver a sus seres queridos, reflejando la realidad de la separación y el poder del amor familiar.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

