Régimen cubano a EE.UU.: «No pedimos regalos, solo que nos dejen en paz»

El régimen cubano reclamó este viernes a Estados Unidos que lo «deje en paz» y aseguró que no pide caridad ni financiamiento preferencial, en medio del creciente deterioro económico y energético de la isla.

El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío exigió en Facebook el fin de lo que denomina una «guerra económica despiadada» y un «genocidio», y reclamó libertad para comerciar con otros países sin la presión de Washington.

«Lo que Cuba reclama es que EEUU la deje en paz, que frene el genocidio, que ponga fin a la guerra económica despiadada, que deje de castigar al pueblo cubano y de generarle carencias, escasez, angustia e irritación cotidianas», enfatizó.

El texto también pide que Washington permita «una relación natural y pacífica de los cubanos que viven en aquel país con la tierra que los vio nacer o vio nacer a sus padres».

Por su parte, el régimen ofrece «una relación de respeto, pacífica y constructiva, incluso vínculos de amistad y cooperación como los que ya tiene con muchos segmentos de la sociedad estadounidense».

Recientemente, Fernández de Cossío abrió la puerta a que el propio Donald Trump o su organización inviertan en Cuba, según una entrevista publicada por The New York Times.

«Lo que le prohíbe a Donald Trump invertir en Cuba son las leyes estadounidenses. No lo excluimos a él ni a su organización de hacer negocios en Cuba, si lo hace respetando las leyes cubanas», declaró Fernández de Cossío.

El pronunciamiento supone un giro llamativo en el discurso del funcionario, quien en enero de 2025 comparó la política exterior de Trump con el fascismo de Adolf Hitler y en mayo de 2026 calificó de «criminal» a la administración estadounidense.

La apertura ocurre en uno de los peores momentos económicos de Cuba en décadas. La economía se contrajo alrededor de un 5% en 2025 y acumula una caída superior al 15% desde 2020, según estimaciones del Centro de Estudios de la Economía Cubana.

Durante julio, la red eléctrica cubana colapsó tres veces en ocho días. The New York Times también señaló que, salvo un petrolero ruso llegado en marzo, ningún aliado había desafiado hasta ese momento las presiones de Trump para frenar el envío de combustible a la isla.

El propio Fernández de Cossío reconoció ante el diario que «el brazo coercitivo de Estados Unidos ha demostrado ser muy exitoso» al presionar a empresas europeas, latinoamericanas y asiáticas para impedir que exporten recursos a Cuba.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla había denunciado hace dos días ante la Asamblea Nacional que Estados Unidos ejecuta un «plan macabro y bien diseñado» para cortar las fuentes de financiamiento, el acceso a mercados y los suministros esenciales de la isla.

También advirtió que Cuba se defendería «incluso con las armas» si fuera objeto de una agresión militar.

Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a Cuba de «Estado fallido» el 22 de julio y afirmó que el régimen revendía por dinero en efectivo alrededor del 60% del petróleo que recibía gratuitamente de Venezuela, en lugar de destinarlo a las necesidades energéticas del país.

Rubio también anunció el envío de más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, canalizada mediante Catholic Relief Services, Cáritas Cuba y otras organizaciones no gubernamentales, sin intermediación del gobierno cubano, y La Habana no rechazó los recursos.

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera reconoció la llegada del primer cargamento y aseguró que Cuba acepta la asistencia cuando beneficia a la población, aunque la presentó como un gesto del pueblo estadounidense y acusó a Washington de intentar aprovechar políticamente las necesidades de los cubanos.