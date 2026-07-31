¿Qué es Trump Island? La propuesta de un empresario emiratí para construir un resort de lujo en Cuba

La posibilidad de que Donald Trump o su organización hagan negocios en Cuba volvió a la conversación pública después de que el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, afirmara al New York Times que el régimen no excluiría al presidente estadounidense como inversor en la isla.

La pregunta surgió a raíz de un proyecto conocido como "Trump Island", una iniciativa privada impulsada por un empresario de Emiratos Árabes Unidos que pretende desarrollar un complejo turístico de lujo en Cayo Santa María, al norte de Villa Clara.

Pero ¿qué es realmente ese proyecto y qué hay de cierto en él?

Una propuesta privada, no un proyecto de Trump

El origen de la historia está en un reportaje publicado en junio por el diario emiratí The National, que reveló que el grupo empresarial Abdulla Ali Bin Haidar Group firmó una carta de intención con el gobierno cubano para promover un gran desarrollo turístico en Cayo Santa María.

Según ese medio, el empresario Ali Abdullah Bin Haidar pretende convertir el complejo en un destino de lujo dirigido al mercado internacional.

La propuesta contempla que, si prosperan las negociaciones con la Trump Organization, el resort pueda llevar el nombre de "Trump Island".

Sin embargo, el propio reportaje aclara que no existe ningún acuerdo con la empresa de Donald Trump, ni autorización para utilizar su marca.

La documentación consultada por The National señala incluso que "Trump Island" figura únicamente como una opción de nombre bajo consideración y precisa que no existe relación comercial ni autorización de la Trump Organization.

¿La Trump Organization participa en el proyecto?

No. Hasta el momento no hay evidencia de que la Trump Organization forme parte del desarrollo ni de que haya aceptado participar en él.

El empresario emiratí aseguró haber mantenido contactos con representantes de la organización y afirmó que la idea fue recibida con interés, aunque reconoció que todavía no ha recibido ninguna aprobación por parte estadounidense.

Además, The National informó que solicitó una reacción oficial a la Trump Organization, pero no obtuvo respuesta antes de publicar el reportaje.

¿Qué dijo el régimen cubano?

El asunto llegó esta semana a las páginas del New York Times, cuando el periodista Jack Nicas preguntó directamente al viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, por esos reportes.

La primera respuesta del funcionario fue prudente: "Yo diría que no estamos considerando nada por el estilo en particular".

No obstante, inmediatamente reiteró que Cuba busca atraer inversión extranjera y que esa política no excluye a empresarios estadounidenses.

Cuando se le preguntó expresamente si Donald Trump podría invertir en la isla, respondió: "Si él quiere hacerlo de manera pacífica, no vemos ninguna razón específica para excluirlo".

Más adelante añadió: "Lo que le prohíbe a Donald Trump invertir en Cuba son las leyes estadounidenses. No lo excluimos a él ni a su organización de hacer negocios en Cuba, si lo hace respetando las leyes cubanas".

Un cambio de tono en plena crisis económica

Las declaraciones se producen en un momento especialmente delicado para la economía cubana.

La caída del turismo, la crisis energética y las recientes reformas para flexibilizar la inversión extranjera han llevado al régimen a enviar señales de apertura hacia posibles inversores internacionales.

En ese contexto, la referencia a la Trump Organization adquiere un fuerte valor político, ya que el propio Fernández de Cossío había sido uno de los funcionarios más críticos con la administración Trump en los últimos años.

Aunque el proyecto "Trump Island" sigue siendo una iniciativa privada sin participación confirmada de la empresa del presidente estadounidense, la respuesta del vicecanciller constituye la primera manifestación pública de un alto funcionario cubano indicando que el régimen no vetaría una eventual inversión de Donald Trump o de su organización en la isla.