Walmart inicia entregas con drones en Florida y asegura que pedidos llegan en menos de 30 minutos

Walmart y la empresa tecnológica Wing pusieron en marcha este miércoles su primer servicio de entregas con drones en Florida, una iniciativa que permitirá a miles de clientes recibir productos en sus hogares en 30 minutos o menos.

El programa debutó con operaciones desde dos tiendas Walmart Supercenter del área metropolitana de Orlando: una ubicada en Apopka, en el 1700 South Orange Blossom Trail, y otra en Clermont. En conjunto, ambas cubrirán más de 50,000 viviendas, negocios y complejos de apartamentos. La compañía prevé ampliar el servicio en las próximas semanas con tres nuevas ubicaciones en Ocoee, Clermont y Haines City, informó Click Orlando.

El proceso de entrega es completamente automatizado. Un empleado prepara el pedido y lo traslada al centro de operaciones, donde se fija mediante un cable al dron. A partir de ese momento, la aeronave calcula la ruta de forma autónoma y vuela hasta el destino.

Al llegar, el dron permanece suspendido a unos seis metros de altura y desciende el paquete mediante un cable, sin necesidad de aterrizar.

Las aeronaves pueden alcanzar velocidades de hasta 96 kilómetros por hora y transportar productos de hasta 2,5 libras (alrededor de 1,1 kilogramos).

«Lo que antes era un trayecto de 30 minutos en coche, ahora se puede hacer en menos de cinco minutos en avión para artículos pequeños. Esto reduce el tráfico y ahorra tiempo», explicó Tom Kuhn, director global de comunicaciones de Wing.

Quiénes pueden utilizarlo

El servicio está disponible para clientes que residan a una distancia máxima de entre cuatro y cinco millas de cualquiera de las tiendas participantes.

Los pedidos pueden realizarse desde la aplicación de Wing o mediante la app de Walmart.

El costo de la entrega es de 19,99 dólares para quienes no estén suscritos al programa Walmart+, mientras que los miembros del servicio de fidelización reciben las entregas sin cargo adicional.

Durante la jornada inaugural, Wing desplegó 18 drones en el centro de operaciones de Apopka, todos preparados para operar simultáneamente en caso de alta demanda.

Tecnología diseñada para operar con seguridad

Wing asegura que los drones incorporan múltiples sistemas de seguridad para minimizar riesgos.

Según Kuhn, las aeronaves están fabricadas con una espuma ligera similar a la utilizada en los cascos de bicicleta y cuentan con sistemas redundantes capaces de detectar cualquier anomalía durante el vuelo.

«Si algo falla, el dron lo detecta y desciende suavemente hasta el suelo en un lugar donde no haya personas ni coches», afirmó.

El clima de Florida, sin embargo, representa uno de los principales desafíos para el servicio.

Wing suspenderá las operaciones cuando las condiciones meteorológicas no sean seguras.

«Si hay mucha tormenta, si un avión no puede despegar del aeropuerto de Orlando, tampoco realizaremos entregas con drones», explicó Kuhn.

Parte de una expansión nacional

La llegada del servicio a Florida forma parte de la estrategia de expansión nacional de Walmart en el reparto mediante drones.

La empresa superó el millón de entregas en mayo de 2026 y actualmente opera desde 66 tiendas distribuidas en cuatro estados.

Su objetivo es incorporar 150 establecimientos adicionales y crear una red de más de 270 ubicaciones para 2027, con capacidad para atender a más de 40 millones de estadounidenses.

El lanzamiento coincide además con el avance de otras tecnologías de movilidad autónoma en Florida. Los robotaxis de Waymo ya circulan por Miami y el sur del estado ha comenzado a utilizar drones para operaciones de rescate acuático, consolidando a Florida como uno de los principales centros de pruebas para este tipo de innovaciones.

«Cuantas más comunidades lo vean, más comunidades lo querrán», concluyó Kuhn al resumir las expectativas de Wing sobre un servicio que apenas comienza su expansión en el estado.