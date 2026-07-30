Cuba recorta 92 mil cargos en la administración ministerial, anuncia Marrero

El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que cuatro ministerios eliminarán más de 92,000 cargos como parte de un proceso de reorganización del Estado cubano, según informó el medio oficialista Cubadebate.

Los recortes afectan a los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y Deportes, y se concentran, según el régimen, fundamentalmente en plazas administrativas vacantes. El resto de los organismos estatales deberá completar su propio proceso de redimensionamiento en septiembre.

El anuncio se enmarca en el mayor paquete de reformas económicas que el régimen ha presentado en décadas: 176 transformaciones aprobadas en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el 18 de junio de 2026, avaladas por Raúl Castro y el Comité Central del Partido Comunista.

Marrero informó que de las 121 transformaciones previstas para junio y julio, ya habían sido aprobadas 110, equivalentes al 90,9% del total planificado, mientras otras cinco avanzaban de forma parcial.

El objetivo declarado del redimensionamiento es separar las funciones estatales de las empresariales, reducir estructuras y lograr una gestión gubernamental más eficiente. El régimen no precisó cuántos de esos 92,000 cargos corresponden a puestos efectivamente ocupados y cuántos son plazas que ya estaban vacantes.

Este proceso se inscribe en un plan más amplio que contempla reducir el número de ministerios de 27 a entre 20 y 21 mediante fusiones y la creación de supercarteras, anunciado desde abril de 2026.

En paralelo, Marrero presentó otras medidas del paquete reformista. Destacó la aprobación de un decreto ley que otorga mayor autonomía a las empresas estatales para fijar sus propios sistemas salariales, definir precios y tarifas, y tomar decisiones sobre el vínculo laboral de sus trabajadores. Sobre esta norma, el primer ministro afirmó que «constituye la transformación más importante en materia de organización del trabajo y salarios aplicada en los últimos años».

También informó que Cuba superó las 15,000 mipymes y cooperativas no agropecuarias autorizadas, tras aprobarse todas las que permanecían pendientes de autorización. Asimismo, el Decreto 160, que elimina 46 prohibiciones y modifica otras 36 para el sector no estatal, entró en vigor este martes.

En materia territorial, el régimen asignó a 111 municipios los ingresos excedentes obtenidos en 2025 para que los destinen a sus propias estrategias de desarrollo local.

Sin embargo, Marrero reconoció ante los diputados que «los prolongados apagones continúan siendo uno de los principales problemas que enfrenta el país», una admisión que contrasta con el tono triunfalista del resto de su intervención. Cuba atraviesa una crisis energética severa, con cortes de electricidad de hasta 18 y 25 horas diarias en algunas zonas, además de escasez generalizada de alimentos y combustible.

El primer ministro atribuyó parte de las dificultades al recrudecimiento de las sanciones estadounidenses, que según el régimen han impactado sectores como la energía, la producción de alimentos, el turismo y el comercio exterior, sin reconocer la responsabilidad de 67 años de gestión centralizada en la crisis estructural de la Isla.

Según el oficialismo, se han instalado 1,464 MW de fuentes renovables de energía, equivalentes al 13,8% de la generación eléctrica nacional, y se han colocado 4,292 sistemas fotovoltaicos en centros vitales y viviendas. La sesión del parlamento de este miércoles tenía también en agenda la aprobación del Código de Trabajo, la Ley de la Vivienda y la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, entre otras normas clave para respaldar las reformas.