Tres países de la UE piden expulsar a España de Schengen tras el caos migratorio en Ceuta

Italia, Finlandia y Dinamarca se han posicionado a favor de suspender o excluir a España del espacio Schengen tras la entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta.

El detonante fue el cruce masivo de personas por el espigón del Tarajal este jueves. El Ministerio del Interior español calculó unas 50,000 entradas, mientras el Gobierno de Ceuta elevó la cifra a más de 60,000.

EFE informó que al menos 19 individuos fallecieron al intentar llegar a nado al territorio europeo. El Ministerio del Interior español afirma que unas 25,000 de las personas que entraron ya han regresado a Marruecos.

El primer movimiento diplomático llegó desde Roma

La primera ministra italiana Giorgia Meloni anunció que estudia «medidas extraordinarias para proteger las fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España», tras reunirse con el ministro del Interior Matteo Piantedosi.

«Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas», escribió Meloni en sus redes sociales.

El canciller italiano Antonio Tajani fue más directo: «Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional», declaró, según recoge EFE.

Tajani vinculó además la crisis a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno español, aunque erróneamente la equiparó a una concesión de ciudadanía, cuando el proceso solo otorga autorización de residencia y trabajo.

España respondió a sus vecinos

El ministro de Exteriores José Manuel Albares convocó al embajador italiano en Madrid y también dejó un mensaje para Italia en redes sociales.

Albares calificó las declaraciones de Tajani de «demagogia partidista», señalando que los hechos de Ceuta derivan de una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente a quienes entren a nado.

Este viernes, la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, del partido ultraderechista Verdaderos Finlandeses, se sumó a la presión contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

«España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen», escribió en sus redes sociales.

Rantanen calificó lo ocurrido de «invasión migratoria» y «fracaso absoluto» de la política migratoria española, y trazó un paralelismo con la decisión de Finlandia de mantener cerrada su frontera con Rusia desde 2023.

Dinamarca también se posicionó este viernes contra España. La primera ministra Mette Frederiksen pidió a la UE que «considere todas las opciones», incluida la suspensión de la cooperación Schengen. Confirmó haber hablado con Meloni para reunir a líderes europeos en torno a la crisis.

La crisis migratoria que desbordó Ceuta el jueves también generó reacciones más moderadas: el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro sueco Ulf Kristersson instaron a España a recuperar el control sin llegar a pedir su exclusión de Schengen.

Mientras, la Comisión Europea defendió a Madrid recordando que el Código de Fronteras Schengen ya prevé normas especiales para Ceuta y Melilla y que no se registran flujos de migrantes hacia el resto de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las imágenes de «inaceptables» y pidió «frenar de inmediato los cruces peligrosos», ofreciendo coordinación con Marruecos y un posible refuerzo de Frontex.

La suspensión de España del espacio Schengen no puede ser decidida unilateralmente por ningún Estado miembro. Esa medida radical requeriría una decisión a nivel europeo, un escenario sin precedentes en la historia de la Unión.