ICE busca imponer multa de casi medio millón de dólares a abogado acusado de fraude masivo en casos de asilo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) notificó su intención de imponer una multa de 470,584 dólares al abogado neoyorquino Suraj Raj Singh, a quien acusa de haber presentado documentos fraudulentos en decenas de solicitudes de asilo. De confirmarse la sanción, sería la mayor multa civil aplicada hasta ahora a un abogado de inmigración bajo la política antifraude impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Según informó este miércoles Fox News, Singh habría preparado y presentado 118 documentos falsos distribuidos en 54 expedientes migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que los relatos de persecución incluidos en esas solicitudes eran "idénticos o casi idénticos en lenguaje y contenido", con narrativas copiadas o sustancialmente similares entre sí.

La práctica legal de Singh representa principalmente a ciudadanos de la India que solicitan asilo ante tribunales de inmigración en distintos estados del país.

La cantidad reclamada por ICE corresponde al máximo permitido por la legislación federal bajo el artículo 8 U.S.C. § 1324c(d), que autoriza sanciones civiles por fraude documental relacionado con procesos migratorios.

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, defendió la actuación de la agencia al afirmar que "las solicitudes de asilo fraudulentas amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, socavan nuestro sistema de inmigración y retrasan la expulsión de inmigrantes ilegales peligrosos y delincuentes".

Percival añadió que, bajo la presidencia de Trump y la dirección de la secretaria del DHS, Mullin, la administración seguirá responsabilizando a los abogados que, presuntamente, utilicen documentos falsos para respaldar solicitudes migratorias.

En un mensaje publicado en su cuenta en X, el funcionario fue todavía más contundente: "Antes de que llegara el presidente Trump, abogados como este simplemente salían impunes".

Por su parte, el DHS confirmó en sus redes sociales que ICE busca una multa superior a los 474.000 dólares, como parte de la estrategia del gobierno para "poner fin al abuso del sistema de inmigración".

La multa aún no es definitiva

El DHS precisó que la notificación emitida contra Singh no constituye una sanción firme, sino una propuesta de acción civil. El abogado tiene derecho a responder a las acusaciones y defenderse ante un juez administrativo antes de que se adopte una decisión definitiva.

Se trata del segundo caso en que el Departamento de Seguridad Nacional recurre a esta disposición legal para solicitar sanciones civiles contra un abogado especializado en inmigración.

El primero fue el del abogado Vinod Doddamani, contra quien ICE emitió cinco notificaciones de intención de multa el pasado 22 de junio de 2026. En ese caso, el gobierno reclama 255.232 dólares por la supuesta presentación de 64 documentos fraudulentos en 32 expedientes, también con relatos de persecución prácticamente idénticos.

Ambas acciones responden a una directiva firmada por Percival el 26 de mayo de 2026, que ordenó a los abogados del DHS intensificar las medidas contra el fraude en solicitudes de asilo mediante multas, órdenes de cese y referidos disciplinarios contra los profesionales que presenten reclamaciones presuntamente falsas.

Mayor ofensiva contra el fraude migratorio

La investigación forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para combatir el fraude migratorio. En ese contexto, el director interino del ICE, Todd Lyons, reveló recientemente que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) detectaron potencialmente miles de trabajadores extranjeros vinculados a esquemas fraudulentos, lo que, según las autoridades, evidencia la magnitud del problema.

El fraude en procesos de asilo ha generado varios casos de alto perfil en los últimos años. En marzo de 2025, una asistente legal de Miami fue acusada de presentar una solicitud de asilo falsa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), enfrentando una posible condena de hasta diez años de prisión y una multa de 250.000 dólares.

Más recientemente, este mes de julio, un cubano fue condenado a 30 meses de prisión federal en Miami por integrar una red dedicada al tráfico de migrantes mediante el uso de documentos falsificados y fraude en solicitudes de asilo.

Si la sanción contra Singh es finalmente ratificada, marcará un precedente como la mayor multa civil impuesta a un abogado de inmigración dentro de la ofensiva del gobierno estadounidense contra el fraude en el sistema de asilo.