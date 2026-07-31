Llega a EE.UU. y descubre un polizón de Cuba en la maleta: «No lo voy a exterminar»

La creadora de contenido cubana Daily Ruiz, conocida en redes como Churri Ruiz (@dailyruiz8), se convirtió esta semana en protagonista involuntaria de una de las historias más divertidas de la diáspora cubana en Instagram.
Daily vive en Estados Unidos. Explicó que se disponía a desempacar la maleta de su hija que había estado de visita en Cuba, cuando descubrió que traía un pasajero clandestino, un «guayabito», como llaman popularmente en la isla a los ratones pequeños.
Destapó la maleta para sacar la ropa sucia y vio «una cosa chiquitica que se mueve». Al principio pensó que era una esponja de maquillaje, pero al sacudir la maleta el animal salió disparado hacia el clóset.
«Estoy esperando que llegue mi esposo porque yo no lo voy a matar. Ese guayabito viajó escondido, se la jugó al pasar la Aduana cubana y luego la de Inmigración de aquí de Estados Unidos. ¿Quién soy yo para quitarle la vida?», declaró entre risas y susto.
La lógica de Daily fue impecable a su manera: «Ese guayabito hizo una travesía igual que la que hice yo». Su conclusión fue tajante: «Ahora es un guayabito americano. No lo pienso exterminar. Se queda viviendo en Estados Unidos».
El video acumula más de 274,000 visualizaciones. La comunidad cubana en redes no tardó en convertir al pequeño roedor en símbolo del emigrante.
«Parece mentira que un guayabito haya salido antes que yo de aquí caballero», escribió un usuario cubano. Otro comentó: «Tu hija le cambió la vida a una familia de guayabitos» y un tercero señaló: «¡Hasta los guayabitos se van de Cuba!».
En un segundo video, Daily demostró que su historia es real. El guayabito escapó del cuarto de su hija y se refugió detrás del refrigerador. Al intentar mover el equipo electrodoméstico para atrapar al ratón, empujó el aparato contra la pared sin querer y el guayabito murió aplastado.
«El pobre, salió de Cuba y murió, falleció en Estados Unidos», lamentó con una mezcla de culpa y humor que arrancó carcajadas y también alguna lágrima entre sus seguidores.
Los comentarios del segundo video no se quedaron atrás en ingenio. «Tanto nadar para morir en la orilla, por lo menos conoció la yunai», escribió alguien. Otro apuntó: «No aguantó ver tanta comida y le dio un infarto».
Algunos usuarios también le advirtieron a Daily sobre un detalle que no había considerado: introducir animales en Estados Unidos sin declararlos puede acarrear consecuencias legales o sanitarias, según la especie y la normativa vigente. En este caso el hecho fue claramente accidental.
La historia del guayabito viajero se suma a la larga tradición del humor viral de los cubanos. Las maletas entre la isla y Estados Unidos son escenario recurrente de anécdotas que mezclan nostalgia, ingenio y la realidad cotidiana de la emigración.
El comentario que quizás mejor resumió el episodio completo lo dejó un seguidor con casi 100 likes: «Ese guayabito nos cumplió el sueño a todos, nos demostró que sí se puede».
Preguntas frecuentes sobre el polizón cubano en la maleta de Daily Ruiz
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Daily Ruiz y qué descubrió en su maleta?
Daily Ruiz es una creadora de contenido cubana conocida como Churri Ruiz en redes sociales. Descubrió un "guayabito" o ratón pequeño en la maleta de su hija, la cual había llegado de Cuba a Estados Unidos.
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¿Cómo reaccionó Daily Ruiz al encontrar el guayabito en su maleta?
Daily Ruiz decidió no exterminar al guayabito, argumentando que este "hizo una travesía igual que la que hice yo", permitiéndole quedarse en Estados Unidos. Sin embargo, el guayabito murió accidentalmente al escapar y quedar atrapado detrás de un refrigerador.
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¿Qué implicaciones legales podría tener introducir un animal de otro país en EE. UU.?
Introducir animales de otro país sin declararlos puede tener implicaciones legales en Estados Unidos debido a sus estrictas leyes sobre especies y fauna. Aunque en el caso de Daily Ruiz fue accidental, es importante estar informado sobre estas regulaciones.
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¿Cómo reaccionó la comunidad cubana en redes sociales ante la historia del guayabito?
La comunidad cubana en redes sociales convirtió al guayabito en un símbolo del emigrante, generando comentarios ingeniosos y humorísticos que reflejan la realidad y el ingenio de los cubanos en el exterior. La historia fue vista por más de 274,000 personas en Instagram.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.