Llega a EE.UU. y descubre un polizón de Cuba en la maleta: «No lo voy a exterminar»

La creadora de contenido cubana Daily Ruiz, conocida en redes como Churri Ruiz (@dailyruiz8), se convirtió esta semana en protagonista involuntaria de una de las historias más divertidas de la diáspora cubana en Instagram.

Daily vive en Estados Unidos. Explicó que se disponía a desempacar la maleta de su hija que había estado de visita en Cuba, cuando descubrió que traía un pasajero clandestino, un «guayabito», como llaman popularmente en la isla a los ratones pequeños.

Destapó la maleta para sacar la ropa sucia y vio «una cosa chiquitica que se mueve». Al principio pensó que era una esponja de maquillaje, pero al sacudir la maleta el animal salió disparado hacia el clóset.

«Estoy esperando que llegue mi esposo porque yo no lo voy a matar. Ese guayabito viajó escondido, se la jugó al pasar la Aduana cubana y luego la de Inmigración de aquí de Estados Unidos. ¿Quién soy yo para quitarle la vida?», declaró entre risas y susto.

La lógica de Daily fue impecable a su manera: «Ese guayabito hizo una travesía igual que la que hice yo». Su conclusión fue tajante: «Ahora es un guayabito americano. No lo pienso exterminar. Se queda viviendo en Estados Unidos».

El video acumula más de 274,000 visualizaciones. La comunidad cubana en redes no tardó en convertir al pequeño roedor en símbolo del emigrante.

«Parece mentira que un guayabito haya salido antes que yo de aquí caballero», escribió un usuario cubano. Otro comentó: «Tu hija le cambió la vida a una familia de guayabitos» y un tercero señaló: «¡Hasta los guayabitos se van de Cuba!».

En un segundo video, Daily demostró que su historia es real. El guayabito escapó del cuarto de su hija y se refugió detrás del refrigerador. Al intentar mover el equipo electrodoméstico para atrapar al ratón, empujó el aparato contra la pared sin querer y el guayabito murió aplastado.

«El pobre, salió de Cuba y murió, falleció en Estados Unidos», lamentó con una mezcla de culpa y humor que arrancó carcajadas y también alguna lágrima entre sus seguidores.

Los comentarios del segundo video no se quedaron atrás en ingenio. «Tanto nadar para morir en la orilla, por lo menos conoció la yunai», escribió alguien. Otro apuntó: «No aguantó ver tanta comida y le dio un infarto».

Algunos usuarios también le advirtieron a Daily sobre un detalle que no había considerado: introducir animales en Estados Unidos sin declararlos puede acarrear consecuencias legales o sanitarias, según la especie y la normativa vigente. En este caso el hecho fue claramente accidental.

La historia del guayabito viajero se suma a la larga tradición del humor viral de los cubanos. Las maletas entre la isla y Estados Unidos son escenario recurrente de anécdotas que mezclan nostalgia, ingenio y la realidad cotidiana de la emigración.

El comentario que quizás mejor resumió el episodio completo lo dejó un seguidor con casi 100 likes: «Ese guayabito nos cumplió el sueño a todos, nos demostró que sí se puede».