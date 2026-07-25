Joven muestra las ruinas del zoológico de Cárdenas: «Se apagó un lugar que guarda recuerdos y sueños»

Un video publicado en Facebook por el joven Rockie Perrie Guau documenta el estado actual del zoológico de Cárdenas, en la provincia de Matanzas: un recinto convertido en escombros, con sus murales de animales tropicales y una bandera cubana aún visibles entre las ruinas, mientras sus terrenos son repartidos para la construcción de viviendas.

«Y así casi sin darnos cuenta se apagó un lugar que guarda recuerdos y sueños de generaciones, llegó a su fin el Zoológico de Cárdenas después de ser abandonado por comunales y desmantelado por recolectores de materiales de construcción quedó convertido en escombros, en la actualidad sus terrenos están repartidos para la construcción de casa», escribió el autor junto al clip de un minuto y seis segundos.

El video acumuló más de 26,000 vistas, 823 reacciones y 333 comentarios, reflejo del impacto que generó entre cubanos que reconocen el lugar como parte de su memoria colectiva.

El deterioro del recinto no ocurrió de la noche a la mañana. Ya en 2019, el zoológico de Cárdenas era descrito como uno de los microzoológicos en estado de abandono de la provincia de Matanzas, junto con los de Jovellanos, Colón y la capital provincial.

En julio de 2021 se denunciaron las condiciones de inanición en que vivían los leones del recinto, sin que las autoridades tomaran medidas efectivas.

En abril de 2026, la organización Bienestar Animal Cuba (BAC) volvió a señalar el abandono extremo en varios centros zoológicos de la isla y llamó a no visitarlos, en un contexto de crisis generalizada del sistema zoológico cubano.

El patrón se repite en todo el país: el zoológico de Colón, también en Matanzas, fue denunciado en diciembre de 2025 por condiciones «inhumanas», con animales enfermos y sin atención veterinaria; el de Santiago de Cuba permanecía cerrado al público en noviembre de 2025; y el Zoológico de 26 en La Habana fue descrito en agosto de ese año como un lugar con estanques secos, jaulas sucias y animales visiblemente desnutridos.

Lo que hace más doloroso el caso de Cárdenas es su contraste con el valor patrimonial de la ciudad.

Conocida como la «Ciudad Bandera» por haber sido el lugar donde se izó por primera vez la bandera cubana el 19 de mayo de 1850, su centro histórico fue declarado Monumento Nacional en marzo de 2022 por sus valores arquitectónicos e identitarios.

Sin embargo, la ciudad acumula un deterioro estructural acelerado: en agosto de 2025 se derrumbó el segundo piso de un edificio en pleno centro, atribuido al robo sistemático de vigas y materiales; el 11 de mayo de 2026 colapsó parte de una bodega por deterioro avanzado; y en abril de 2026 debió retirarse la cruz de una capilla por riesgo de derrumbe.

El desmantelamiento del zoológico —con sus materiales saqueados— es la expresión más reciente de un colapso que avanza sin que el régimen ofrezca respuestas.