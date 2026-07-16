Cuba gana oro y bronce en Panamericano de canotaje en Montreal, tras la fuga de tres kayakistas de la delegación

La delegación cubana de canotaje concluyó el miércoles su participación en el Campeonato Panamericano de Montreal con una medalla de oro y una de bronce en la jornada final, para un balance total de siete preseas en el torneo celebrado entre el 13 y el 15 de julio en Canadá.

Sin embargo, el resultado deportivo quedó opacado por la deserción de tres kayakistas que abandonaron la delegación durante el evento.

Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López se impusieron en la canoa biplaza femenina (C-2) a 500 metros con un tiempo de 2:00.98 minutos, dejando atrás a Canadá (2:02.61) y Estados Unidos (2:03.88).

Foto: Facebook / Yarisleidis Cirilo

El triunfo, además de ser el único oro del torneo para Cuba, garantizó la clasificación directa del binomio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En esa misma jornada, José Ramón Pelier y Javier Regueiro subieron al tercer escalón del podio en el C-2 a 500 metros masculino con 1:47.77 minutos, superados por Brasil (1:44.28) y Canadá (1:44.66). La dupla quedó pendiente de clasificación para Lima 2027 al no alcanzar los dos primeros puestos.

En las jornadas previas, Cuba acumuló cuatro platas y un bronce adicional.

Cirilo conquistó plata en el C-1 a 200 metros, Franchesca López repitió metal plateado en el C-1 a 200 metros de la categoría sub-23 y en el C-1 a 500 metros de esa misma categoría, mientras que Pelier hizo lo propio en el C-1 a mil metros.

La kayakista Daylen Pérez cerró el medallero con bronce en el K-1 a 500 metros, con un tiempo de 1:53.93 minutos.

Pero mientras el oficialismo celebraba los resultados, tres kayakistas se separaron de la delegación en Montreal durante la III Copa del Mundo de Canotaje Sprint, previa al Panamericano, según reveló el medio Cubalite a partir de una fuente cercana al equipo que habló bajo condición de anonimato.

Las kayakistas Madelen Heredia Domínguez y Lismary Bombino Rasúa se desvincularon del equipo sin haber tomado parte en ninguna prueba, lo que dejó a Cuba sin representación en la modalidad de kayak cuatro plazas femenino a 500 metros.

Anthony Lamadrid Cabrera, en cambio, sí compitió antes de abandonar: terminó séptimo en la semifinal 3 del K4-500 metros y sexto en el heat 2 del K1-500 metros.

Los tres atletas cuentan con trayectorias internacionales consolidadas. Heredia, natural de Guantánamo, participó en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Bombino, de Cienfuegos, ganó dos bronces en los Panamericanos Junior de Asunción 2025. Lamadrid, de Villa Clara, integró la embarcación subcampeona en K4-500 metros masculino en esa misma cita.

El diario oficial Granma publicó una crónica sobre los resultados del equipo en Montreal sin mencionar en ningún momento la salida de los tres deportistas.

La deserción se produce a menos de dos semanas del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 (24 de julio al 8 de agosto), donde Cuba aspira a quedar entre los tres primeros del medallero con una delegación histórica de 504 deportistas. Las pruebas de canotaje están programadas del 5 al 7 de agosto en el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón, en Bonao.

El abandono de delegaciones deportivas cubanas en el exterior se ha convertido en un fenómeno recurrente.

En mayo, dos boxeadores desertaron durante una escala en España. En agosto de 2025, seis atletas abandonaron en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Desde 2022, más de 100 atletas cubanos por año han dejado delegaciones o incumplido contratos en el extranjero, y en la última década la cifra acumulada supera los 1,000 deportistas.

La delegación cubana tiene previsto regresar a la Isla este jueves para continuar la preparación rumbo a Santo Domingo 2026, con los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028 también en el horizonte.