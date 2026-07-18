Francia e Inglaterra, por un bronce con sabor amargo

Francia e Inglaterra se medirán este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami por el tercer puesto del Mundial 2026, un duelo entre dos selecciones que llegaron a las semifinales y se quedaron a las puertas de la gran final.

Los Bleus cayeron el martes 0-2 ante España en Arlington, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, mientras que los Three Lions perdieron el miércoles 1-2 ante Argentina en Atlanta en un partido resuelto en el minuto 90+2, con el tanto definitivo de Lautaro Martínez de cabeza tras un centro de Messi.

El encuentro, programado para las 17:00 hora de Cuba, será el 33.º entre ambas selecciones y el cuarto en la historia de los Mundiales. El historial global favorece a Inglaterra, con 17 victorias frente a 10 de Francia y cinco empates, pero el presente reciente cuenta una historia muy diferente.

En sus últimos nueve duelos, los ingleses apenas lograron un triunfo: un amistoso por 2-0 en Wembley en noviembre de 2015, con goles de Dele Alli y Wayne Rooney. En partidos oficiales, Inglaterra no vence a Francia desde el Mundial de España 1982, cuando se impuso 3-1 en la fase de grupos con un doblete de Bryan Robson —el primero a los 27 segundos, el gol más rápido de Inglaterra en la historia de la competición— y un tanto de Paul Mariner.

El antecedente mundialista más reciente entre ambos fue en los cuartos de final de Qatar 2022, donde Francia se impuso 2-1 con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud. Harry Kane empató de penal, pero desperdició otro lanzamiento desde los once metros a seis minutos del final que pudo haber forzado la prórroga.

Francia llega con mayor experiencia en este tipo de partidos: disputará su cuarta final por el bronce, cifra que solo supera Alemania con cinco. Los Bleus ganaron dos de sus tres anteriores, con victorias sobre Alemania en 1958 (6-3) y Bélgica en 1986 (4-2), y su única derrota fue ante Polonia en 1982 (2-3). Precisamente ese triunfo sobre Bélgica en México 1986 es el único partido por el tercer puesto en la historia del Mundial que necesitó prórroga.

Inglaterra, en cambio, perdió las dos veces que disputó este encuentro: 1-2 ante Italia en 1990 y 0-2 ante Bélgica en 2018. Una nueva derrota la igualaría con Uruguay como la selección con más caídas en partidos por el tercer puesto, con tres.

El partido también tendrá implicaciones en la carrera por la Bota de Oro. Kylian Mbappé, con ocho goles y tres asistencias en el torneo, buscará ampliar su ventaja en la tabla de goleadores antes de la final del domingo entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Más allá de la decepción por no llegar a la gran cita, ambas selecciones tendrán la oportunidad de cerrar el Mundial con una victoria y subir al podio. Para Francia significaría confirmar su dominio reciente sobre los ingleses; para los Three Lions, romper una racha adversa que ya se extiende más de cuatro décadas en partidos oficiales.