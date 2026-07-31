María Corina Machado queda fuera de las negociaciones entre gobierno interino y oposición en Venezuela

Las conversaciones de transición política en Venezuela respaldadas por Estados Unidos arrancaron este sábado sin la presencia de María Corina Machado, la líder opositora más reconocida del país y Premio Nobel de la Paz 2025.

Según informó la agencia Reuters, la delegación opositora en la mesa de diálogo está encabezada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, el último cuerpo legislativo elegido democráticamente en Venezuela y reconocido por Washington como representación legítima de la oposición.

El régimen chavista, por su parte, está representado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Según tres fuentes citadas por Reuters, Machado no fue invitada a la delegación porque no es miembro de la Asamblea Nacional de 2015, el canal formal que Washington eligió para canalizar la negociación.

Esas mismas fuentes señalaron que la líder opositora no supo que las conversaciones iban a comenzar hasta mediados de junio.

Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando viajó a Oslo para recibir el Nobel de la Paz, y ha denunciado que el gobierno de Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso.

El 26 de julio, Machado y Edmundo González Urrutia emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron un respaldo condicionado al proceso, aclarando que no participaron en su «diseño, construcción y funcionamiento».

Ambos líderes fijaron condiciones para evaluar el diálogo: recuperación de las instituciones democráticas, liberación de todos los presos políticos, garantías para todos los actores políticos, un cronograma electoral presidencial y pleno respeto a la soberanía popular.

En ese comunicado, Machado y González afirmaron que no serán «obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales», pero exigieron a Figuera y Rodríguez que informen al país sobre «sus objetivos, su método y su cronograma».

El martes 28 de julio, en un video proyectado durante una movilización de su partido Vente Venezuela en Caracas —la primera organizada en la capital en 2026—, Machado reiteró su postura con un mensaje directo: «Levántate, Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos».

El proceso negociador tiene como antecedente directo una reunión celebrada el 18 de junio en el Palacio Federal Legislativo de Caracas entre Figuera y Jorge Rodríguez, el primer contacto significativo entre oficialismo y oposición en casi tres años.

El diálogo quedó temporalmente interrumpido por los devastadores terremotos del 24 de junio —de magnitudes 7.2 y 7.5— que dejaron más de 5,500 muertos y decenas de miles de personas sin vivienda.

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó el 20 de julio el inicio formal del proceso y calificó el acuerdo de «propuesta muy significativa», asegurando que Washington participará «muy activamente».

La hoja de ruta contempla una mesa técnica y política paritaria para reformas institucionales, incluyendo la renovación del Consejo Nacional Electoral y la reconfiguración del Tribunal Supremo de Justicia.

El presidente Donald Trump, sin embargo, afirmó el 24 de julio que Venezuela «no está realmente lista» para elecciones, lo que contrasta directamente con la exigencia de Machado de un cronograma electoral presidencial como condición para respaldar el proceso.

Figuera, quien regresó a Venezuela tras ocho años de exilio en España por invitación del Departamento de Estado, reconoció que Machado es «muy importante en este proceso», aunque su ausencia de la mesa marca desde el inicio una fractura visible en el bloque opositor.