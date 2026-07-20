Marco Rubio confirma el inicio de la transición en Venezuela: conversaciones comenzarán en agosto

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Marco Rubio, secretario de Estado. Foto © Collage/Redes Sociales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este domingo que la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 y el gobierno interino acordaron crear un foro conjunto para iniciar formalmente el proceso de transición política del país, con las primeras conversaciones previstas para la primera semana de agosto.

Rubio dio a conocer el acuerdo durante una rueda de prensa en la Base Conjunta Andrews (Maryland), antes de partir hacia Filipinas, al responder una pregunta sobre el avance de la reconstrucción venezolana tras los terremotos del pasado 24 de junio.

«Un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015, la última Asamblea Nacional elegida democráticamente, el grupo al que reconocimos como el Gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el Gobierno interino, y han acordado establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio calificó el entendimiento como una «propuesta muy significativa» y lamentó que haya recibido escasa atención mediática.

«Creo que sus primeras conversaciones oficiales comenzarán la primera semana de agosto. Me pareció una propuesta muy significativa. Y, obviamente, ya veremos cómo evoluciona la situación, pero consideramos que ese acuerdo fue acogido en general en Venezuela como una muy buena noticia», añadió.

El secretario de Estado aseguró además que Washington tendrá un papel activo en esta nueva etapa.

«Evidentemente, es algo en lo que vamos a participar muy activamente», afirmó.

El acuerdo de transición

El entendimiento es resultado de una reunión celebrada el 18 de junio en el Palacio Federal Legislativo de Caracas entre Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez, representante del gobierno interino.

Figuera regresó a Venezuela tras ocho años de exilio en España por invitación del Departamento de Estado. Según informó Infobae, la hoja de ruta contempla la creación de una mesa técnica y política paritaria para impulsar reformas institucionales, entre ellas la renovación del Consejo Nacional Electoral y la reconfiguración del Tribunal Supremo de Justicia.

Aunque el proceso quedó temporalmente interrumpido por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio, que dejaron más de 5,000 fallecidos y unos 20,000 heridos en el norte del país, el compromiso de instalar la mesa de diálogo se mantuvo vigente.

Reconstrucción y apoyo de Estados Unidos

Durante la misma comparecencia, Rubio actualizó la información sobre la asistencia estadounidense a Venezuela tras el desastre natural.

Explicó que, de la cifra total anunciada, Washington ya ha comprometido más de 180 millones de dólares para las labores de reconstrucción y que trabaja para facilitar el acceso del país a mecanismos de financiamiento y crédito internacional.

«Todavía están elaborando una estimación del coste total, y será considerable, tanto para la retirada de los escombros como para la construcción de nuevas estructuras», señaló.

El Departamento de Estado había informado previamente, el pasado 9 de julio, que la ayuda total comprometida por Estados Unidos para la respuesta a la emergencia superaba los 386 millones de dólares.

El anuncio se enmarca en la estrategia de tres etapas para Venezuela presentada por Rubio en enero de 2026: estabilización, recuperación y transición.

Con la creación de este foro de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino, Washington considera que el país entra formalmente en la fase de transición política, cuyo objetivo es sentar las bases para la reconstrucción institucional y económica de Venezuela.