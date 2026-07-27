María Corina Machado y Edmundo González expresaron su respaldo con reserva a diálogo entre chavismo y oposición

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia emitieron este domingo un comunicado conjunto en el que expresaron un respaldo condicionado al proceso de diálogo entre el chavismo y un sector opositor que arrancará formalmente el próximo sábado 1 de agosto.

Los líderes opositores aclararon que no participaron en el «diseño, construcción y funcionamiento» de esa vía negociadora, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera.

En el comunicado, Machado y González señalaron que evaluarán el proceso «con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular».

Ambos líderes también exigieron a Figuera y a Rodríguez que informen al país sobre «sus objetivos, su método y su cronograma».

«Eso es lo que exige nuestra gente y es a eso a lo que estaremos atentos», afirmaron, añadiendo que no serán «obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales».

Las conversaciones entre Figuera y Rodríguez —hermano de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez— tuvieron su primer contacto el 18 de junio en el Palacio Federal Legislativo de Caracas, poco antes de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela.

El proceso quedó temporalmente interrumpido por los sismos del 24 de junio de 2026, de magnitudes 7.2 y 7.5, que dejaron más de 5.398 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el balance acumulado hasta la semana pasada.

Sobre la tragedia, Machado y González denunciaron en el comunicado que «la ayuda que la propia gente organizó se intentó bloquear, desviar y controlar para que no llegara a quienes más la necesitaban», y reclamaron «un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial» para afrontar la reconstrucción.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el 20 de julio que la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino venezolano acordaron crear un foro conjunto para iniciar formalmente el proceso de transición política, con las primeras conversaciones previstas para la primera semana de agosto.

Rubio calificó el entendimiento como una «propuesta muy significativa» y aseguró que Washington participará «muy activamente» en el proceso.

Figuera, quien regresó a Venezuela tras ocho años de exilio en España por invitación del Departamento de Estado, declaró el jueves pasado que Machado es «muy importante en este proceso».

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se encuentra fuera de Venezuela y ha denunciado impedimentos para entrar al país, al tiempo que ha insistido en que tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

En el comunicado de este domingo, la líder opositora y González anunciaron además su intención de regresar a Venezuela para «acompañar al pueblo, recorrer el país y construir» un acuerdo nacional para la reconstrucción, aunque sin precisar fechas ni detalles sobre cómo se materializará ese retorno.