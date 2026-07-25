Trump dice que Venezuela no está lista para elecciones y elogia a Delcy Rodríguez por su “trabajo fantástico”

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que Venezuela "no está realmente lista" para celebrar elecciones, aunque reconoció que se ha registrado "mucho progreso" en el país desde la captura del expresidente Nicolás Maduro.

En sus declaraciones, Trump elogió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a quien calificó de estar haciendo "un trabajo fantástico", y vinculó directamente el estado político del país con el flujo de petróleo venezolano hacia refinerías estadounidenses.

"En cuanto a las elecciones en Venezuela, no están realmente listos para ellas todavía. Pero vaya, se ha hecho mucho progreso. Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico", declaró Trump, según un video difundido por el periodista Aaron Rupar en la red social X.

El mandatario destacó el volumen de crudo que sale de Venezuela y el beneficio económico que obtiene Washington del acuerdo.

"La cantidad de dinero que genera Venezuela ahora es mayor que en cualquier momento anterior. Y nosotros también estamos recibiendo mucho por nuestros esfuerzos. El dinero y el petróleo están siendo enviados a Houston y Louisiana para ser refinados", indicó.

Trump añadió que Estados Unidos estaría "vigilando de cerca" el proceso cuando Venezuela esté en condiciones de votar, destacó por su parte un despacho de la agencia Reuters.

En un acto celebrado el jueves en la Agencia de Protección Ambiental, Trump también elogió a su secretario de Energía, Chris Wright, a quien atribuyó un papel central en la gestión venezolana. "Está dirigiendo Venezuela mejor que nadie nunca antes", dijo.

El mandatario justificó además los beneficios que obtiene Washington: "Nosotros también estamos ganando mucho. Y creo que tenemos derecho a ello. Fue una guerra de un solo día", significó.

El esquema petrolero entre ambos países ha cobrado una escala considerable. Según una investigación de The Financial Times, la administración Trump habría recaudado más de 13,000 millones de dólares en ventas de crudo venezolano, aunque solo se ha confirmado públicamente la transferencia de 300 millones a Venezuela.

El Departamento del Tesoro autorizó a las compañias Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a reanudar operaciones en el país tras la captura de Maduro.

En paralelo al eje energético, avanza un proceso de transición política. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó el 19 de julio que la Asamblea Nacional y el gobierno interino acordaron crear un foro conjunto para iniciar formalmente la transición, con primeras conversaciones previstas para la primera semana de agosto.

El escenario político se complica además por los devastadores terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 5,200 fallecidos y daños estimados por el Banco Mundial en 19,600 millones de dólares.

A ello se suma la solicitud de la administración Trump de inmunidad judicial para Delcy Rodríguez ante un tribunal federal de Florida en una demanda civil por secuestro y tortura.

La oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, ha insistido en que no puede haber transición legítima sin elecciones libres y ha cuestionado la legitimidad del gobierno de Rodríguez, posición que contrasta con el respaldo explícito que Washington le ha brindado.