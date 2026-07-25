Trump dice que Venezuela no está lista para elecciones y elogia a Delcy Rodríguez por su “trabajo fantástico”

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que Venezuela "no está realmente lista" para celebrar elecciones, aunque reconoció que se ha registrado "mucho progreso" en el país desde la captura del expresidente Nicolás Maduro.
En sus declaraciones, Trump elogió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a quien calificó de estar haciendo "un trabajo fantástico", y vinculó directamente el estado político del país con el flujo de petróleo venezolano hacia refinerías estadounidenses.
"En cuanto a las elecciones en Venezuela, no están realmente listos para ellas todavía. Pero vaya, se ha hecho mucho progreso. Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico", declaró Trump, según un video difundido por el periodista Aaron Rupar en la red social X.
El mandatario destacó el volumen de crudo que sale de Venezuela y el beneficio económico que obtiene Washington del acuerdo.
"La cantidad de dinero que genera Venezuela ahora es mayor que en cualquier momento anterior. Y nosotros también estamos recibiendo mucho por nuestros esfuerzos. El dinero y el petróleo están siendo enviados a Houston y Louisiana para ser refinados", indicó.
Trump añadió que Estados Unidos estaría "vigilando de cerca" el proceso cuando Venezuela esté en condiciones de votar, destacó por su parte un despacho de la agencia Reuters.
En un acto celebrado el jueves en la Agencia de Protección Ambiental, Trump también elogió a su secretario de Energía, Chris Wright, a quien atribuyó un papel central en la gestión venezolana. "Está dirigiendo Venezuela mejor que nadie nunca antes", dijo.
El mandatario justificó además los beneficios que obtiene Washington: "Nosotros también estamos ganando mucho. Y creo que tenemos derecho a ello. Fue una guerra de un solo día", significó.
El esquema petrolero entre ambos países ha cobrado una escala considerable. Según una investigación de The Financial Times, la administración Trump habría recaudado más de 13,000 millones de dólares en ventas de crudo venezolano, aunque solo se ha confirmado públicamente la transferencia de 300 millones a Venezuela.
El Departamento del Tesoro autorizó a las compañias Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a reanudar operaciones en el país tras la captura de Maduro.
En paralelo al eje energético, avanza un proceso de transición política. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó el 19 de julio que la Asamblea Nacional y el gobierno interino acordaron crear un foro conjunto para iniciar formalmente la transición, con primeras conversaciones previstas para la primera semana de agosto.
El escenario político se complica además por los devastadores terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 5,200 fallecidos y daños estimados por el Banco Mundial en 19,600 millones de dólares.
A ello se suma la solicitud de la administración Trump de inmunidad judicial para Delcy Rodríguez ante un tribunal federal de Florida en una demanda civil por secuestro y tortura.
La oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, ha insistido en que no puede haber transición legítima sin elecciones libres y ha cuestionado la legitimidad del gobierno de Rodríguez, posición que contrasta con el respaldo explícito que Washington le ha brindado.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y económica en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Donald Trump afirma que Venezuela no está lista para elecciones?
Trump sostiene que Venezuela "no está realmente lista" para celebrar elecciones debido a que, aunque ha habido progreso desde la captura de Nicolás Maduro, aún no se dan las condiciones necesarias para un proceso electoral adecuado. Estados Unidos sigue vigilando de cerca la situación para asegurar que cualquier elección futura sea legítima y justa.
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¿Cuál es el papel de Delcy Rodríguez en la nueva administración venezolana?
Delcy Rodríguez, reconocida por Trump como presidenta encargada, ha sido elogiada por el presidente estadounidense por su gestión. Trump la considera clave en el progreso político y económico del país, destacando su rol en el aumento del flujo de petróleo hacia Estados Unidos. Rodríguez también ha estado involucrada en la creación de fondos para la protección social en Venezuela.
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¿Cómo ha cambiado la relación energética entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?
La relación energética ha mejorado significativamente con la reanudación de operaciones por parte de empresas estadounidenses como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol. El petróleo venezolano es ahora un componente crucial del suministro energético de Estados Unidos, y se espera que genere más de 10,000 millones de dólares al año. Este cambio ha sido presentado por Trump como un avance en la independencia energética estadounidense.
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¿Qué impacto ha tenido la intervención estadounidense en la economía de Venezuela?
La intervención ha llevado a un aumento significativo en los ingresos por ventas de petróleo, con más de 13,000 millones de dólares en ventas reportadas. Sin embargo, solo se ha confirmado públicamente la transferencia de 300 millones de dólares a Venezuela. Este flujo de ingresos está destinado a la reconstrucción del país y a mejorar las condiciones de vida de la población venezolana.
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