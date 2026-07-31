El secretario de Estado Marco Rubio pronunció este viernes una de sus declaraciones más contundentes sobre la visión geopolítica de la administración Trump, al afirmar ante el Departamento de Estado que «en América no tenemos ningún interés en ser guardianes educados y ordenados del declive controlado de Occidente».
Lejos de resignarse a un papel pasivo frente al debilitamiento de las democracias occidentales, Rubio llamó a «revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana», en referencia a la alianza transatlántica.
El jefe de la diplomacia estadounidense rechazó que esa alianza permanezca «paralizada por el miedo al cambio climático, el miedo a la guerra o el miedo a la tecnología», y apostó por una que «corra audazmente hacia el futuro».
Rubio señaló que lo que aqueja a las sociedades occidentales «no es solo un conjunto de malas políticas, sino una enfermedad de desesperanza y complacencia», y presentó la postura de Washington como una apuesta activa por la revitalización, no por la gestión del declive.
Esta frase no es nueva en el discurso de Rubio: ya la utilizó en febrero ante líderes europeos durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, como señal de que Washington no aceptaría un papel secundario en el orden mundial.
En el mismo evento de este viernes, Rubio destacó un giro histórico en el hemisferio occidental: «Por primera vez en 15 o 20 años, la abrumadora mayoría de los países del hemisferio occidental están liderados por líderes y gobiernos pro-estadounidenses», declaró, atribuyendo ese resultado a que prácticamente todas las elecciones celebradas en la región desde la llegada de Trump a la presidencia han favorecido a candidatos alineados con Washington.
Ese panorama contrasta con los tres gobiernos que Rubio excluye explícitamente de esa coalición: Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Hacia Cuba, Rubio ha mantenido una postura de máxima presión. En semanas recientes confirmó que Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para presionar al régimen, al que ha calificado de «estado fallido».
Rubio también dedicó parte de su intervención a elogiar la respuesta humanitaria estadounidense tras el doble terremoto que devastó Venezuela el 24 de junio de 2026, con magnitudes de 7,2 y 7,5, que al 19 de julio había causado más de 5,200 muertos y dejado a decenas de miles de personas en refugios temporales.
Según Rubio, en menos de 36 horas «la fuerza total del gobierno americano estaba en tierra prestando asistencia humanitaria», con el USS Ford en el puerto venezolano y Marines ayudando a operar el aeropuerto y la torre de control.
Calificó esa operación como «la respuesta humanitaria más rápida, dramática y efectiva de la historia reciente, si no de toda la historia», y la atribuyó a la orden directa del presidente Trump, quien lo llamó en menos de una hora tras el sismo para decirle: «Asegúrate de que vayamos allí y ayudemos a esa gente a recuperarse».
El discurso de este viernes se produce en el contexto del reposicionamiento de Washington como potencia hegemónica en el hemisferio, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y la confirmación por parte de Rubio del inicio de una transición en Venezuela a mediados de julio.
Preguntas frecuentes sobre la postura de Marco Rubio y la política exterior de EE.UU. en el Hemisferio Occidental
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la visión de Marco Rubio sobre el liderazgo de EE.UU. en Occidente?
Marco Rubio rechaza la idea de gestionar el declive de Occidente y aboga por revitalizar la alianza transatlántica, proponiendo una postura activa de Estados Unidos para liderar el fortalecimiento de las democracias occidentales. Rubio considera que la administración Trump debe actuar con decisión para evitar que el miedo al cambio climático, la guerra o la tecnología paralice a las sociedades occidentales.
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¿Cómo describe Marco Rubio la situación en el hemisferio occidental?
Rubio afirma que la mayoría de los países del hemisferio occidental están liderados por gobiernos pro-estadounidenses, gracias a elecciones que han favorecido a candidatos alineados con Washington. Sin embargo, señala a Cuba, Nicaragua y Venezuela como excepciones a esta tendencia, manteniendo una postura de máxima presión hacia estos países.
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¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos bajo la administración Trump en Venezuela?
Estados Unidos ha implementado una respuesta humanitaria rápida y efectiva tras el doble terremoto en Venezuela. Según Rubio, la intervención fue ordenada directamente por el presidente Trump y logró desplegar asistencia en menos de 36 horas, destacándose como una de las respuestas humanitarias más rápidas y efectivas en la historia reciente.
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¿Qué opinión tiene Marco Rubio sobre la influencia de potencias extranjeras en América Latina?
Marco Rubio advierte que la influencia de potencias como China ha perjudicado los intereses nacionales de Estados Unidos y de los pueblos del hemisferio occidental. En su discurso, subraya la importancia de contrarrestar esta influencia a través de una coalición regional alineada con Washington para trabajar en seguridad y prosperidad económica.
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¿Qué postura tiene Marco Rubio respecto a Cuba y su régimen?
Marco Rubio ha mantenido una postura de máxima presión contra el régimen cubano, calificándolo de "estado fallido" y afirmando que utilizará todas las herramientas disponibles para presionar al régimen. Rubio y la administración Trump han impuesto más de 240 sanciones a Cuba desde 2026, con el objetivo de provocar un cambio de gobierno en la isla.
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