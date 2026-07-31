Díaz-Canel responde a la administración Trump: «Fidel Castro vive y sigue librando batallas»

Miguel Díaz-Canel respondió al informe del Departamento de Estado de EE.UU. que acusa al régimen cubano de ser la «capital del comunismo del siglo XXI».

El gobernante dijo que el documento de la administración Trump es un «panfleto propagandístico». Aprovechó para recordar que se acerca el centenario del nacimiento de Fidel Castro y aseguró que el fallecido líder comunista «vive y promete seguir librando batallas por un mundo mejor».

Las declaraciones del gobernante fueron en la clausura del VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), celebrada en el Palacio de las Convenciones de La Habana el 30 de julio.

El documento al que respondió Díaz-Canel fue publicado el 20 de julio por el secretario de Estado Marco Rubio. En el informe se acusa al régimen cubano de haber sostenido durante más de seis décadas operaciones de espionaje, infiltración institucional y apoyo a redes de extremismo de izquierda, además de señalar vínculos estratégicos con Rusia, China e Irán.

Díaz-Canel describió el texto como «el intento más reciente de poner la historia al revés» y acusó a la administración Trump de fabricar pretextos para una eventual agresión militar contra Cuba.

El canciller Bruno Rodríguez ya había tildado el informe de «panfleto calumnioso» el 22 de julio, en la misma línea que el discurso presidencial.

Díaz-Canel y su énfasis en revivir a Fidel Castro

La retórica sobre Fidel Castro ocupó un lugar central en las palabras de Díaz-Canel, a menos de dos semanas del centenario del nacimiento del dictador fallecido en noviembre de 2016.

«Las ideas de Fidel están retoñando con una vitalidad sorprendente entre personas de todas las generaciones, de todos los continentes y de las más diversas escuelas políticas», afirmó el gobernante cubano y añadió: «Fidel ya no es solo nuestro, se agiganta y se multiplica».

En el mismo discurso, Díaz-Canel describió al gobierno de Estados Unidos como un «régimen neofascista» que repite «sin recato algunos de los horrores que en la primera mitad del siglo XX desató el fascismo alemán en su afán expansionista».

El mandatario cerró su intervención asegurando que el gobierno cubano mantendrá la postura frontal con Estados Unidos: «No somos una nación en disputa ni una colonia. Somos un pueblo soberano que ha decidido su destino».