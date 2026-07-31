Se reanuda tren Artemisa-La Habana y cubanos preguntan: «¿Cuándo ponen el de la playa?»

Ferromar S.A., la sociedad mercantil de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, anunció la reanudación del Tren Viajero en la ruta Artemisa–La Habana a partir del 7 de agosto de 2026, con una frecuencia de dos días por semana: lunes y viernes.

El servicio saldrá desde la estación de Angosta a las 5:45 a.m., hará parada en la estación Artemisa hasta las 7:20 a.m. y concluirá en la Estación 19 de Noviembre, ubicada en la calle Tulipán, en la capital. El regreso desde La Habana está previsto para las 3:20 p.m.

El tren tiene capacidad para aproximadamente 350 pasajeros y mantiene los beneficios tarifarios tradicionales: estudiantes, personas con discapacidad y menores de 12 años abonarán el 50% del pasaje, previa presentación de identificación vigente.

El propio anuncio oficial reconoce las limitaciones del servicio: «Con una capacidad aproximada a los 350 pasajeros, el Tren Viajeros de Ferromar reanudará sus recorridos, limitados por las circunstancias actuales de asfixia energética, pero con disciplina y seguridad».

La noticia generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Aunque muchos cubanos celebraron la medida, la mayoría aprovechó el anuncio para reclamar la reactivación de otras rutas paralizadas.

Las peticiones más repetidas apuntaron al tren hacia las Playas del Este, al servicio a San Antonio de los Baños y a la ruta Pinar del Río–La Habana.

«¿Y cuándo ponen el tren de la playa, aunque sea sábado y domingo?», preguntó una usuaria. Otra añadió: «El tren de Pinar del Río–La Habana, ¿para cuándo? También lo necesitamos».

Un comentario alertó sobre el deterioro de otras líneas: «Ya el Batabanó–Bejucal–La Habana será casi imposible de recuperar por el abandono de las líneas férreas en total abandono».

Captura de Facebook

El tren hacia las Playas del Este fue habilitado en el verano de 2025 con salida desde la Estación Central hacia Guanabo, tarifa de 35 pesos cubanos y frecuencia de martes a domingo. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que ese servicio esté operando en el verano de 2026.

La reanudación parcial de la ruta Artemisa–La Habana ocurre en medio de la peor crisis del ferrocarril cubano en décadas: en julio de 2026, la Empresa de Trenes Nacionales de Pasajeros opera apenas 16 servicios mensuales, frente a los 62 que llegó a ofrecer en su mejor momento, una caída del 74%.

En febrero de 2026, el Ministerio del Transporte declaró el «modo emergencia» para los trenes nacionales y redujo la frecuencia hacia el oriente a una salida cada ocho días.

Desde junio, esa frecuencia cayó aún más, a una salida cada 16 días hacia Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo-Manzanillo.

A ese colapso operativo se suma una crisis de corrupción y reventa de pasajes tras la eliminación de la venta libre de boletos y la suspensión de la aplicación Viajando, sustituidas por un sistema de comisiones provinciales y municipales denunciado por los propios usuarios.

En publicaciones oficiales llegaron a aparecer ofertas de dos pasajes por 20,000 pesos cubanos.