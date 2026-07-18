Cuba reduce en un 74% las operaciones mensuales de sus trenes nacionales

La Empresa de Trenes Nacionales de Pasajeros de Cuba opera actualmente solo 16 trenes al mes, frente a los 62 con que funcionaba en sus mejores momentos, una caída del 74% que su propio director general reconoció al conmemorar el séptimo aniversario de la entidad, según declaraciones publicadas en redes sociales por la empresa.

El ingeniero Jorge Oliva Yero admitió el desplome operativo en el marco de los preparativos para celebrar el aniversario del primer viaje, realizado el 19 de julio de 2019.

La crisis de combustible que sacude a Cuba desde finales de 2025 —agravada por la interrupción de los suministros venezolanos, la suspensión de exportaciones de Pemex y las sanciones secundarias impuestas por la administración Trump— ha golpeado de lleno al sistema ferroviario.

En su etapa de mayor actividad, la empresa llegó a transportar entre 58,000 y 64,000 pasajeros al mes, con cifras anuales cercanas a las 900,000 personas.

Hoy esas cifras son una fracción de lo que fueron, y el impacto recae con especial dureza sobre comunidades del interior del país.

«Hay lugares y comunidades de Jobabo, Santa Lucía, Guáimaro o Río Cauto, lo único que llega para la transportación nacional de pasajeros son los trenes», advirtió Oliva Yero, subrayando que el ferrocarril es el único vínculo de transporte nacional para esas localidades.

Para sobrevivir económicamente, la empresa ha tenido que reinventarse: emplea la maquinaria de sus talleres para fabricar piezas y ofrece servicios de transportación al sector no estatal.

También firmó un contrato con el Centro de Inmunología Molecular para trasladar materia prima destinada a medicamentos contra el cáncer hacia el oriente y retornar con vacunas y sueros hacia La Habana.

«Vamos a transportar la materia prima para la fabricación de medicinas contra el cáncer hacia la región oriental, y una vez producidas, traeremos de vuelta las vacunas y sueros desde el Oriente hasta La Habana», aseguró Oliva Yero.

Entre los anuncios más llamativos figura un proyecto de tren rápido entre La Habana y Santiago de Cuba que cubriría el trayecto en 17 horas y 20 minutos, a 55 kilómetros por hora de velocidad comercial, con solo tres paradas intermedias: Matanzas, Villa Clara y Camagüey. La propuesta contrasta con la realidad actual, en la que los viajes frecuentemente duplican o triplican los tiempos previstos.

El deterioro no es nuevo. El MITRANS declaró el «modo emergencia» en febrero de 2026, reduciendo la frecuencia de los trenes orientales a una salida cada ocho días.

En junio aplicó un segundo recorte aún más severo: los servicios hacia Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo-Manzanillo pasaron a operar una vez cada 16 días, se eliminó la venta libre de pasajes y se suspendió la aplicación APK Viajando.

Las consecuencias son palpables en todo el país. En Camagüey, el transporte estatal colapsó de 350,000 pasajeros diarios a apenas 15,000 tras ese recorte de junio.

En mayo, un viaje de Holguín a La Habana llegó a tomar 27 horas, casi el doble del tiempo estimado mientras que en febrero, pasajeros quedaron varados durante horas por locomotoras averiadas en Camagüey.

El colapso ferroviario se inscribe en un deterioro histórico: el número de pasajeros transportados por tren en Cuba cayó de 33 millones en 1992 a 7.8 millones en 2016 y a apenas cuatro millones en 2023. Solo operan 12 locomotoras de gran porte de las 34 necesarias, y el 67% de las vías requieren mantenimiento, según datos del sistema ferroviario cubano.