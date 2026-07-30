Cubanos denuncian corrupción y reventa de pasajes tras anunciarse los trenes nacionales de agosto

La publicación de la programación de los trenes nacionales para agosto de 2026 desató una ola de críticas en redes sociales, donde decenas de cubanos denunciaron corrupción en la asignación de pasajes, reventa a precios exorbitantes y la falta de transparencia en un sistema que, aseguran, deja a miles de personas sin posibilidades reales de viajar.

El calendario, difundido por la página de Facebook Rutas Nacionales, confirma que los trenes hacia las provincias orientales continuarán operando con una frecuencia mínima. Habrá salidas cada 16 días hacia Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo-Manzanillo, mientras que el tren 15 con destino a Holguín solo tiene programada una salida en todo el mes: el 16 de agosto.

La propia publicación oficial reconoció las limitaciones del servicio, aunque atribuyó la situación a las dificultades que enfrenta el sector.

«Reconocemos el esfuerzo de los trabajadores de todo el sistema ferroviario para mantener este servicio en las actuales condiciones de asfixia», señala el mensaje.

«Hay que pagar una millonada para viajar»

La reacción de los usuarios fue inmediata. Muchos preguntaron dónde y cómo adquirir los boletos, dudas que quedaron sin respuesta por parte de la administración de la página.

Pronto los comentarios dieron paso a denuncias sobre presuntas irregularidades en la venta de pasajes.

«Es indignante tanta corrupción en este sentido, donde hay que pagar una millonada para viajar», escribió una usuaria.

Otra persona aseguró haber acudido en varias ocasiones a la oficina de la calle 26, en La Habana, sin lograr conseguir un boleto para regresar a Guantánamo.

«He ido tres veces a la oficina de 26 para ver si puedo retornar a Guantánamo desde La Habana y los funcionarios dicen que no hay capacidad. ¿Cómo se explica esto? ¿Dónde están esas capacidades?», cuestionó.

En los propios comentarios de la publicación apareció incluso una oferta para comprar dos pasajes por 20,000 pesos cubanos, un reflejo de la reventa que, según numerosos usuarios, opera paralelamente al sistema oficial.

Un sistema de prioridades cuestionado

La crisis del transporte ferroviario se agravó tras las medidas adoptadas por el Ministerio del Transporte (MITRANS).

En febrero de 2026, el organismo declaró el «modo emergencia» para los trenes nacionales y redujo la frecuencia de los servicios hacia el oriente del país a una salida cada ocho días.

Posteriormente, desde el 18 de junio, la frecuencia volvió a disminuir hasta quedar en una salida cada 16 días. Además, se eliminó la venta libre de boletos y se suspendió el uso de la aplicación Viajando para estos servicios.

En su lugar, el Gobierno creó un sistema mediante comisiones provinciales y municipales encargadas de decidir quién puede viajar en función de la supuesta urgencia de cada caso.

Para muchos cubanos, ese nuevo mecanismo ha favorecido la discrecionalidad y la corrupción.

«¿Cuándo será que el ministro se dé cuenta de que tiene al pueblo pasando trabajo con las nuevas medidas? Antes uno viajaba con su pasaje de regreso. Ahora es una bendición poder coger un pasaje», escribió otra usuaria.

Un problema que se repite

Las denuncias sobre irregularidades en la venta de boletos no son nuevas.

En 2025 se documentaron casos de venta ilegal de pasajes y cobros irregulares dentro de terminales ferroviarias de Sancti Spíritus.

En junio de 2026, varios pasajeros denunciaron que empleados de Viazul en Cienfuegos exigían 10,000 pesos cubanos adicionales para permitir abordar un ómnibus, pese a que los viajeros ya contaban con boletos válidos.

Incluso el propio Gobierno reconoció el problema de la reventa en diciembre de 2024, cuando redujo de 30 a 15 la cantidad máxima de boletos que una persona podía adquirir mensualmente mediante la aplicación Viajando.

Cada vez menos trenes

Las quejas también evidencian el deterioro general del transporte ferroviario en Cuba.

Usuarios de Pinar del Río reclamaron que su provincia continúa sin contar con un servicio regular.

«¿Y Pinar del Río qué? Parece que no somos provincia de este país», escribió uno de ellos.

Desde Jobabo, en la provincia de Camagüey, otros denunciaron que los frecuentes apagones les impiden conectarse cuando se habilitan las capacidades para comprar boletos.

Según datos oficiales correspondientes a julio de 2026, la Empresa de Trenes Nacionales de Pasajeros opera actualmente apenas 16 trenes al mes, muy lejos de los 62 servicios mensuales que llegó a ofrecer en sus mejores momentos.

La reducción, cercana al 74 %, ha limitado severamente las opciones de movilidad para millones de cubanos, que se ven obligados a recurrir al transporte privado, cuyos precios son considerados «excesivos» por buena parte de la población.