ICE pone a un cubano en su lista más temida: Estos son los graves cargos que enfrenta

Vídeos relacionados:

Ver más

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incluyó a un ciudadano cubano identificado como Francisco Jorge-Salgado en el listado público del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denominado “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”).

En esta plataforma oficial en la que el gobierno federal exhibe a inmigrantes con antecedentes penales que han sido arrestados por la agencia, se indica que al cubano se le atribuyen varias condenas.

Entre los delitos figuran venta de anfetamina, violencia doméstica, drogas peligrosas, posesión de cocaína, posesión de armas, violación de la libertad condicional y agresión.

En el mismo registro se indica que fue detenido en Minneapolis, Minnesota.

El DHS mantiene un sitio titulado “Arrested: Worst of the Worst” (wow.dhs.gov), donde “destaca” casos de inmigrantes arrestados por ICE como parte de sus operaciones, enmarcándolo en una estrategia de deportaciones que prioriza a personas con historial criminal.

Captura de DHS Lo más leído hoy:

En el material disponible sobre Francisco Jorge-Salgado solo consta, por ahora, el listado de delitos atribuidos y el lugar de detención (Minneapolis, Minnesota).

No se especifican en esa ficha fecha de arresto, situación migratoria exacta, estatus procesal actual, ni si enfrenta nuevos cargos o si se trata únicamente de antecedentes.

La etiqueta “worst of the worst” ha sido utilizada por el DHS para describir a ciertos detenidos por ICE, y medios locales han reportado que en Minnesota aparecen cientos de personas listadas en ese portal gubernamental.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, advirtió que ICE está actuando con celeridad para arrestar a aún más pandilleros y “hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos aseguró este 20 de enero que el país se encamina hacia “otro año histórico” bajo la presidencia de Donald Trump, con récords en deportaciones, control fronterizo y reducción del tráfico de drogas.

Un comunicado difundido por la agencia detalla cómo, bajo la dirección de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el DHS “ha restablecido el estado de derecho” y alcanza cifras que demuestran tener la frontera más segura en la historia moderna del país.

Los datos oficiales indican que en 2025 casi tres millones de inmigrantes ilegales abandonaron Estados Unidos: alrededor de 2,2 millones por “autodeportación” y más de 675.000 por expulsión directa de las autoridades migratorias.

El informe también destaca que el tráfico de fentanilo en la frontera sur se redujo “a más de la mitad” respecto al año 2024, y la Guardia Costera decomisó suficiente cocaína “para matar a 177 millones de estadounidenses”.

Además, el DHS aseguró haber ahorrado a los contribuyentes más de 13,200 millones de dólares. En criterio de las autoridades, la actual administración consolida una “disuasión sostenida sin precedentes” en las detenciones fronterizas.