ICE pone a un cubano en su lista más temida: Estos son los graves cargos que enfrenta

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incluyó a un ciudadano cubano identificado como Francisco Jorge-Salgado en el listado público del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denominado “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”).
En esta plataforma oficial en la que el gobierno federal exhibe a inmigrantes con antecedentes penales que han sido arrestados por la agencia, se indica que al cubano se le atribuyen varias condenas.
Entre los delitos figuran venta de anfetamina, violencia doméstica, drogas peligrosas, posesión de cocaína, posesión de armas, violación de la libertad condicional y agresión.
En el mismo registro se indica que fue detenido en Minneapolis, Minnesota.
El DHS mantiene un sitio titulado “Arrested: Worst of the Worst” (wow.dhs.gov), donde “destaca” casos de inmigrantes arrestados por ICE como parte de sus operaciones, enmarcándolo en una estrategia de deportaciones que prioriza a personas con historial criminal.
En el material disponible sobre Francisco Jorge-Salgado solo consta, por ahora, el listado de delitos atribuidos y el lugar de detención (Minneapolis, Minnesota).
No se especifican en esa ficha fecha de arresto, situación migratoria exacta, estatus procesal actual, ni si enfrenta nuevos cargos o si se trata únicamente de antecedentes.
La etiqueta “worst of the worst” ha sido utilizada por el DHS para describir a ciertos detenidos por ICE, y medios locales han reportado que en Minnesota aparecen cientos de personas listadas en ese portal gubernamental.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, advirtió que ICE está actuando con celeridad para arrestar a aún más pandilleros y “hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos aseguró este 20 de enero que el país se encamina hacia “otro año histórico” bajo la presidencia de Donald Trump, con récords en deportaciones, control fronterizo y reducción del tráfico de drogas.
Un comunicado difundido por la agencia detalla cómo, bajo la dirección de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el DHS “ha restablecido el estado de derecho” y alcanza cifras que demuestran tener la frontera más segura en la historia moderna del país.
Los datos oficiales indican que en 2025 casi tres millones de inmigrantes ilegales abandonaron Estados Unidos: alrededor de 2,2 millones por “autodeportación” y más de 675.000 por expulsión directa de las autoridades migratorias.
El informe también destaca que el tráfico de fentanilo en la frontera sur se redujo “a más de la mitad” respecto al año 2024, y la Guardia Costera decomisó suficiente cocaína “para matar a 177 millones de estadounidenses”.
Además, el DHS aseguró haber ahorrado a los contribuyentes más de 13,200 millones de dólares. En criterio de las autoridades, la actual administración consolida una “disuasión sostenida sin precedentes” en las detenciones fronterizas.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de inmigrantes cubanos con antecedentes penales en EE. UU.
¿Por qué Francisco Jorge-Salgado fue incluido en la lista "Lo peor de lo peor" del DHS?
Francisco Jorge-Salgado fue incluido en la lista "Lo peor de lo peor" debido a varias condenas penales, que incluyen venta de anfetamina, violencia doméstica, posesión de cocaína, y posesión de armas. Esta lista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destaca a inmigrantes con antecedentes criminales que representan una amenaza para la seguridad pública.
¿Cuál es la postura del gobierno de EE. UU. respecto a la deportación de cubanos con antecedentes penales?
El gobierno de EE. UU. ha sido firme en su postura de deportar a inmigrantes con antecedentes penales, como parte de su política de control migratorio. Sin embargo, la deportación de cubanos se ha complicado debido a la renuencia del gobierno cubano a recibir a ciudadanos que han cometido delitos en EE. UU. y han permanecido fuera de la isla desde antes de los acuerdos migratorios de 2017.
¿Qué desafíos enfrenta EE. UU. al deportar cubanos con antecedentes penales?
EE. UU. enfrenta el desafío de la negativa del gobierno cubano a recibir de vuelta a ciudadanos con antecedentes penales, lo que ha llevado a que algunos cubanos sean deportados a terceros países. Esta situación se complica aún más por las preocupaciones sobre los derechos humanos y los riesgos que enfrentan los deportados en estos países.
¿Qué medidas ha tomado ICE para intensificar las deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales?
ICE ha intensificado sus esfuerzos de deportación mediante el aumento de su personal y la realización de redadas a nivel nacional, enfocándose en inmigrantes con antecedentes penales graves. Estas acciones se enmarcan en la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que busca retirar del país a los delincuentes extranjeros considerados más peligrosos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.