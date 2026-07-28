Empresario vinculado a Habanos S.A. en Asia podría ser condenado a muerte en China

Chen Zhi, el empresario chino-camboyano que llegó a controlar de forma indirecta casi el 29 % de Habanos S.A., la empresa que comercializa los puros cubanos en todo el mundo, fue acusado formalmente en China por un delito de lesiones intencionadas cometidas con medios crueles, un cargo que, según la legislación del país asiático, puede ser castigado con penas que van desde diez años de prisión hasta la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

De acuerdo con el medio financiero chino Caixin, citado por la publicación especializada halfwheel, la acusación fue presentada el 6 de julio, seis meses después de que Chen fuera arrestado en Camboya y entregado a las autoridades chinas.

Además del cargo principal, el empresario también enfrenta una acusación por presunta violación de derechos de autor.

Su vínculo con Habanos S.A.

La relación de Chen Zhi con la industria tabacalera cubana salió a la luz gracias a documentos revelados por el club sueco de aficionados al cigarro Cigarrklubben CK Sverige AB, publicados en el blog Cigarrvärlden.

La investigación mostró que el empresario controlaba, mediante una compleja red de sociedades registradas en Hong Kong, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, el 57.1 % de la principal sociedad holding vinculada a Habanos S.A., lo que equivalía a una participación efectiva del 28.55 % de la empresa.

Se trataba de la mayor participación privada en Habanos S.A., solo por detrás del 50 % que pertenece al Estado cubano.

Chen adquirió esa posición en 2020, cuando integró el grupo de inversionistas que desembolsó 1,400 millones de dólares para comprar a Imperial Brands su negocio de puros artesanales.

La operación incluyó la totalidad de Tabacalera USA —matriz de Altadis USA y JR Cigar—, así como el 50 % de Habanos S.A. que estaba en manos de la multinacional británica.

También es acusado en Estados Unidos

Los problemas judiciales de Chen Zhi no se limitan a China.

En el otoño de 2025, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó una acusación contra el empresario por presuntamente dirigir una organización criminal dedicada al llamado fraude de "despiece de cerdos" (pig butchering), un sofisticado esquema de estafas con criptomonedas que, según las autoridades estadounidenses, llegó a generar hasta 30 millones de dólares.

Como parte de esa investigación, el Departamento de Justicia confiscó 127,271 bitcoins vinculados al empresario, valorados entonces en unos 14,700 millones de dólares, en lo que fue presentado como la mayor incautación de activos digitales en la historia de esa institución.

Impacto en el negocio de los habanos

Las investigaciones contra Chen Zhi tuvieron consecuencias directas para la industria tabacalera.

Tras hacerse pública la acusación en Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó cientos de empresas relacionadas con el empresario a su lista de sanciones.

La medida impidió durante más de seis meses que Tabacalera USA realizara pedidos a las fábricas Tabacalera de García y Flor de Copán, en las que Chen mantenía participaciones.

Los envíos solo pudieron reanudarse en mayo de 2026, después de que las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido concedieran licencias especiales para permitir las operaciones.

Reestructuración y posible salida del grupo

Ante la situación judicial del empresario, Tabacalera SLU, la sociedad que administra la participación privada en Habanos S.A., inició un proceso para apartarlo de su estructura accionarial.

«La empresa realiza un proceso de reestructuración con el fin de excluir al Sr. Chen Zhi del grupo», declaró un portavoz de la compañía a la agencia AFP en diciembre de 2025.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo del Caribe Oriental supervisa la liquidación de varias empresas de Chen registradas en las Islas Vírgenes Británicas y designó a la firma Interpath como administradora del proceso.

El principal interesado en adquirir esos activos sería Renovaire Group, un fondo de inversión con sede en Abu Dabi que ya posee el 42.9 % de Allied Cigar. Sin embargo, la operación continúa paralizada por procesos judiciales abiertos simultáneamente en las Islas Vírgenes Británicas, Nueva York y Hong Kong.

Hasta el momento, ninguna de las investigaciones emprendidas contra Chen Zhi ha derivado en acusaciones contra Habanos S.A., Tabacalera SLU o el gobierno cubano. Tampoco las autoridades cubanas ni la empresa han emitido declaraciones públicas sobre el caso.