¡Es papá! Ja Rulay emociona a sus seguidores al anunciar que ya nació su bebé

El cantante cubano Ja Rulay se convirtió en padre este viernes y lo anunció al mundo de la manera más tierna posible: una historia de Instagram con su mano sosteniendo la pequeña mano de su bebé recién nacido y una sola palabra como texto: «Papá».

La imagen, publicada desde su cuenta @ja_rulay, mostró un instante íntimo y cargado de emoción: la mano adulta del artista, de piel oscura, envolviendo con delicadeza los diminutos dedos de su hijo, que aparecía arredujado en una mantita blanca con puntos.

El ambiente era claramente hospitalario, lo que confirmó que Marell Infante, su pareja, ya ha dado a luz en España.

De fondo puso el tema Gohan y Goku, de Arcángel y Austin, una elección musical que añadió aún más calidez a ese primer retrato de padre e hijo.

El detalle que más enterneció a sus seguidores fue precisamente la sencillez del mensaje: solo esa palabra, «Papá», acompañada del emoji de ojos llorosos de emoción, sin más explicaciones necesarias.

Captura de Instagram / Ja Rulay

El nacimiento llega tras meses de expectativa compartida en redes sociales. El pasado 13 de enero, la pareja anunció el embarazo a través de imágenes de su baby shower, donde la decoración ya lucía el apellido «Baby Álvarez».

El 22 de enero, Ja Rulay y Marell revelaron mediante humo azul que esperaban un niño, al que describieron como «el regalo más lindo de Dios».

En el mes de marzo, el artista presumió en redes el embarazo avanzado de Marell, y a mediados de abril viajó a España para acompañarla en la recta final, donde también celebró el cumpleaños de ella.

El 17 de abril, la pareja compartió una íntima sesión de fotos de maternidad en blanco y negro en la que Ja Rulay aparecía arrodillado frente al vientre de Marell, con la cabeza apoyada sobre su abdomen, soñando con tener a su bebé en brazos.

Ese sueño se hizo realidad hoy.

El nacimiento tiene además un significado especialmente profundo para el artista. En noviembre de 2023, Ja Rulay había atravesado una pérdida gestacional con su entonces pareja Chanty, una experiencia dolorosa que marcó tanto al cantante como a quienes lo siguen de cerca.

La llegada del pequeño Álvarez convierte este momento en algo aún más especial: la superación de una herida y el comienzo de una nueva etapa.

Con este nacimiento, Ja Rulay se suma a una lista de artistas urbanos cubanos que han vivido momentos de paternidad muy emotivos en 2026: Johayron, del dúo Charly & Johayron, fue padre en febrero junto a su pareja Dane Batista, y Velito El Bufón también dio la bienvenida a su hijo Thiago ese mismo mes, convirtiendo el 2026 en un año muy especial para la música urbana cubana.

¡Muchas felicidades para los papás!