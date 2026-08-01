Aviso de calor extremo en el sur de Florida: el índice de calor supera los 105°F en Miami-Dade y Broward

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) activó este sábado un aviso de calor para los condados de Miami-Dade y Broward, vigente desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., ante condiciones de calor y humedad peligrosas que marcan el inicio de agosto en el sur de Florida.

El índice de calor —que combina la temperatura ambiente con la humedad relativa— se espera que supere los 105°F (40°C) durante las horas más calurosas de la tarde, antes de que tormentas dispersas comiencen a desarrollarse alrededor de las 3:00 p.m.

Según la meteoróloga Jennifer Collins, de Local 10, los termómetros ya marcaban 82°F en Miami y 81°F en Fort Lauderdale a las 6:00 a.m. de este sábado, con el pico de calor previsto para las primeras horas de la tarde.

La alerta también abarca las zonas urbanas costeras de Palm Beach, donde, de acuerdo con Infobae, el índice de calor podría oscilar entre 40 y 43°C durante varias horas consecutivas.

El NWS advierte que la exposición directa al sol puede incrementar la sensación térmica hasta 8°C adicionales, lo que eleva considerablemente el riesgo para quienes permanezcan al aire libre sin sombra ni acceso a aire acondicionado.

Este episodio se enmarca en una racha de calor sostenida que no da tregua a la región. Collins señaló que el sur de Florida acumula 51 días consecutivos con temperaturas iguales o superiores a 90°F, acercándose al récord de 54 días seguidos establecido en 2023.

Días atrás, el 30 de julio, Miami y Fort Lauderdale batieron récords históricos de temperatura máxima: Miami alcanzó 96°F, superando la marca anterior de 95°F fijada en 2015, mientras que Fort Lauderdale llegó a 97°F, rompiendo un registro que databa de 1915.

Aunque se esperan lluvias y tormentas durante la tarde, las autoridades advierten que las precipitaciones no eliminarán el peligro generado por el calor. La meteoróloga Lissette González, de CBS News Miami, señaló que «las mañanas de este fin de semana se presentan favorables para estar al aire libre; es el mejor momento para hacerlo».

Las autoridades de Miami-Dade han activado 22 centros de enfriamiento gratuitos para la temporada, distribuidos en parques y bibliotecas públicas del condado y la ciudad, disponibles del 1 de mayo al 31 de octubre.

Los grupos más vulnerables incluyen adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre. Las autoridades insisten en no dejar niños, adultos dependientes ni mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interior puede alcanzar niveles letales en minutos.

El calor extremo es la principal causa de muerte relacionada con el clima en Miami-Dade, con estimaciones de unas 600 muertes adicionales al año durante episodios de este tipo.

El trágico fallecimiento de una niña de dos años en Hallandale Beach el 6 de julio, tras quedar encerrada en una minivan, recordó de forma devastadora los riesgos reales de estas temperaturas.

Se prevé que las probabilidades de lluvia aumenten al 50-60% durante los primeros días de agosto, lo que podría aliviar parcialmente las condiciones de calor extremo en la región.