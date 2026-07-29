Arrestan a dos cubanos en Miami-Dade por facilitar la obtención de licencias de conducir: ¿Qué se sabe?

Dos instructores de escuelas privadas de conducción en Miami-Dade fueron arrestados tras ser acusados de participar en un esquema coordinado para ayudar a personas no calificadas a obtener licencias de conducir de Florida a través de la falsificación de resultados de exámenes.

El anuncio fue hecho por el Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernandez, en un comunicado oficial.

Los detenidos son de origen cubano y han sido identificados como:

- Daniel Delgado, de 57 años, residente en el suroeste de Miami-Dade y empleado de Amigos Traffic School Inc.

- Luis Alberto Vidal, de 55 años, residente en Hialeah y vinculado a Millennium Traffic School Corp.

Ambos fueron capturados por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y enfrentan múltiples cargos por delitos graves, según informó también Local 10.

¿Cómo operaba el esquema?

La investigación, iniciada por la propia Oficina del Recaudador de Impuestos tras detectar actividad sospechosa, fue coordinada con la MDSO, la Oficina de la Fiscal Estatal Katherine Fernandez Rundle y el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV).

Durante operaciones encubiertas, los agentes documentaron el modus operandi de cada instructor.

En el caso de Delgado, certificó que un agente encubierto había superado con éxito la prueba de maniobrabilidad al volante, pese a que el operativo cometió varias infracciones de tránsito que debían haber resultado en descalificación automática.

La conducta de Vidal fue aún más grave: extendió una certificación de aprobación a un agente encubierto que ni siquiera se presentó a realizar las pruebas requeridas.

Ambos enfrentan cargos por uso o posesión ilegal de una licencia de conducir, conducta indebida de un funcionario y falsificación de registros públicos.

Las declaraciones de las autoridades

Fernandez fue contundente al describir la postura de su oficina ante estos hechos.

«Cuando nuestra oficina identificó información que generó serias preocupaciones, actuamos de inmediato y la remitimos a la Oficina de la Alguacil de Miami-Dade. Desde ese momento, ambas oficinas han trabajado en estrecha coordinación, compartiendo información, revisando documentos y siguiendo la evidencia hasta donde nos conduzca», declaró el funcionario.

Además, advirtió directamente a quienes intenten aprovecharse del sistema:

«No toleraremos el fraude, la mala conducta ni ningún intento de socavar la integridad del proceso de obtención de licencias de conducir. Toda persona que participe en actividades fraudulentas será investigada y deberá responder ante la justicia».

Por su parte, la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, subrayó que «las licencias de conducir no son algo que pueda comprarse, fabricarse u obtenerse de manera fraudulenta. Se obtienen al demostrar los conocimientos y habilidades necesarios para operar un vehículo de forma segura en nuestras carreteras. No habrá atajos cuando se trate de la seguridad de nuestra comunidad».

Auditoría y contexto de una ola de fraudes

Hasta este miércoles, Delgado permanece detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) con una fianza de 7,500 dólares.

Vidal, por su parte enfrenta una fianza de 15,000 dólares en el mismo centro.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa activa y que los investigadores trabajan para determinar si otros individuos, incluidos posibles intermediarios, participaron en el esquema.

Este caso se suma a una escalada de fraudes relacionados con licencias de conducir en Miami-Dade durante 2026.

En abril, un empleado de la propia Oficina del Recaudador fue arrestado por emitir permisos fraudulentos a cambio de pagos por Zelle.

El 16 de julio, tres hombres de nacionalidad cubana fueron detenidos por usar cámaras ocultas y audífonos para hacer trampa en el examen computarizado.

Un factor que ha agudizado la presión sobre los solicitantes hispanohablantes es la norma del FLHSMV vigente desde el 6 de febrero de 2026, que obliga a realizar todos los exámenes de licencia exclusivamente en inglés, eliminando las versiones en español y otros idiomas.

Ante este panorama, Fernandez anunció el lanzamiento de una auditoría integral de todas las transacciones de licencias tramitadas a través de escuelas privadas de manejo en el condado, con el objetivo de identificar irregularidades adicionales.

«Este esfuerzo coordinado envía un mensaje claro: el fraude relacionado con las licencias de conducir de Florida no será tolerado en el Condado de Miami-Dade», concluyó el funcionario.