Ciclista gravemente herido tras impactar con auto en carretera entre Varadero y Cárdenas

Un ciclista resultó gravemente herido este domingo tras colisionar con un automóvil en la carretera que une Varadero con Cárdenas, en la provincia de Matanzas. El accidente fue reportado por el comunicador independiente Christian Arbolaez a través del grupo de Facebook «Cardenenses en Facebook», plataforma comunitaria que administra y que documenta habitualmente incidentes locales en ese municipio.

Hasta el momento no se han confirmado por fuentes oficiales el nombre de la víctima, la hora exacta del siniestro ni el estado actual del herido.

El corredor vial Varadero-Cárdenas acumula un historial preocupante de accidentes graves. En julio de 2025, un choque mortal en el peaje de Varadero dejó dos fallecidos cuando un auto perdió el control e impactó contra el muro separador. En noviembre de ese mismo año, un accidente en Cárdenas dejó seis heridos, uno de ellos grave, en un cruce con señalización deficiente conectado con la Vía Blanca hacia Varadero.

En junio de 2026, un vecino de Varadero murió en un accidente de moto en la Vía Rápida de Matanzas, cerca de Guásima. Y en agosto de 2025, un ciclista murió atropellado en la Autopista Nacional en Matanzas.

La zona presenta problemas estructurales de seguridad vial: señalización deficiente, mal estado del pavimento y alta velocidad de los vehículos motorizados, factores que colocan a los ciclistas en una situación de riesgo especial en carreteras interurbanas.

El uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano se ha disparado en Cuba ante la crisis de combustible y el colapso del transporte público, lo que incrementa la exposición de estos usuarios vulnerables a accidentes en vías de alto tráfico.

El panorama nacional de seguridad vial es igualmente alarmante. En 2025 se registraron 7,538 accidentes de tránsito en todo el país, con 750 fallecidos y 6,718 heridos. Las motos y ciclomotores estuvieron involucrados en el 63% de los siniestros, y las principales causas identificadas fueron la falta de atención al conducir, el no respeto al derecho de vía y el exceso de velocidad.

Arbolaez, cuyas publicaciones en el grupo «Cardenenses en Facebook» han servido de fuente primaria para múltiples noticias sobre Cárdenas, también reportó este mes el robo de paneles solares en el Hogar Materno de Cárdenas y, en junio, la muerte de un joven de 17 años tras una riña en el municipio.

El estado del ciclista herido este domingo permanece sin confirmación oficial, y las autoridades cubanas no han emitido ningún comunicado sobre el accidente.