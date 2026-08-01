Petro en Cuba: Díaz-Canel lo recibe en su última visita oficial como presidente de Colombia

El presidente colombiano Gustavo Petro llegó este viernes a La Habana en visita oficial, donde fue recibido en el Palacio de la Revolución por Miguel Díaz-Canel en lo que constituye el último viaje internacional del mandatario antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto.

Según informó la Cancillería cubana en su sitio oficial, Petro aterrizó en el Aeropuerto Internacional «José Martí» y fue recibido en pista por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro.

La agenda bilateral, según el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, se centra en «los avances en las relaciones entre ambos países», con énfasis en los ámbitos económico-comercial, de inversión y cooperación, además de temas de interés regional e internacional.

La visita, programada por unas 48 horas, tiene una carga simbólica evidente: es la tercera vez que Petro viaja a Cuba durante su mandato y la última que lo hará como jefe de Estado.

La canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio explicó que el objetivo del viaje era «mostrar solidaridad política con Cuba, agradecer al pueblo cubano y reiterar en foros internacionales la defensa de la soberanía y la autonomía de los Estados».

El propio Petro había anunciado en su cuenta de X que cambió una gira planeada a Estados Unidos por una visita a Cuba, en un gesto que sus críticos interpretaron como una declaración política de último minuto.

El viaje no estuvo exento de polémica en Colombia. Carolina Gómez, vocera designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, criticó duramente la decisión al señalar que «no tiene nada que ver con el beneficio de los colombianos».

El contexto político hace de esta visita un gesto de despedida con implicaciones históricas: De la Espriella, de derecha y con afinidad hacia la administración Trump, anunció el 27 de julio la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba a partir del día de su posesión, lo que convertiría este viaje de Petro en el último capítulo de una etapa de acercamiento entre ambos países.

De concretarse esa ruptura, sería la tercera en la historia de las relaciones Cuba-Colombia.

El régimen cubano reaccionó al anuncio de De la Espriella calificándolo como una señal de alineamiento con Estados Unidos, mientras que Marco Rubio felicitó al presidente electo colombiano tras su victoria en junio y Trump celebró el fin de la era Petro.

Durante su mandato, Petro visitó Cuba en dos ocasiones previas: en junio de 2023, para el cierre del tercer ciclo de negociaciones de paz con el ELN —donde Cuba actuó como país garante y sede—, y en septiembre de ese mismo año, para la cumbre G77+China, donde también se reunió bilateralmente con Díaz-Canel.

Petro ha sido uno de los pocos líderes latinoamericanos que ha defendido públicamente a Cuba en el último año: pidió a Trump cambiar su política hacia la isla, afirmó que Cuba «debería ser ayudada y aplaudida» y ordenó el envío de arroz colombiano a la isla en mayo de 2026, gesto que Díaz-Canel agradeció públicamente.

La visita se produce mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica, energética y social, con apagones prolongados, escasez de alimentos, combustible y medicamentos, y una emigración masiva que no cesa, realidad que el régimen atribuye al embargo estadounidense pero que responde a décadas de gestión dictatorial.

En redes sociales, la recepción a Petro generó comentarios divididos entre cubanos, muchos de los cuales cuestionaron el valor práctico de la visita para una población que enfrenta carencias cotidianas, mientras otros la interpretaron como un respaldo político simbólico en un momento de creciente aislamiento internacional del régimen.