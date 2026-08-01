Hallan sin vida a joven reportado como desaparecido en Mayarí

El cuerpo de Adonis Acosta Fernández, un joven oriundo de la comunidad de Guanina Núñez, en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, fue localizado enterrado a orillas de un río en el municipio vecino de Sagua de Tánamo, días después de que su familia lo reportara como desaparecido en redes sociales.

Según información difundida por comunicadores en Facebook, Adonis llevaba tres días sin regresar a su hogar cuando sus seres queridos comenzaron a publicar su fotografía y números de contacto en grupos como «Revolico Mayarí», pidiendo desesperadamente información sobre su paradero.

El desenlace fue trágico. Adry Díaz fue una de las primeras en dar a conocer la noticia del hallazgo: «Se vuelve a repetir la misma historia de violencia, asesinato por dinero dejando a 2 inocentes huérfanos. El muchacho lo encontraron en Sagua de Tánamo enterrado a la orilla del río, no voy a dar muchos detalles por respeto a la familia pero fue asesinado con mucha crueldad».

El móvil del crimen apuntaría al robo de dinero, según las versiones que circulan en redes sociales.

Adonis deja dos hijos menores de edad.

En cuanto a los responsables, Díaz señaló que «los sospechosos están detenidos», aunque este hecho no ha podido ser confirmado de manera independiente.

El medio independiente NiO Reportando Un Crimen confirmó el hallazgo y advirtió que «las autoridades no han ofrecido información oficial sobre las circunstancias del hecho, el móvil del crimen ni la identidad de los presuntos responsables».

Familiares, amigos y vecinos exigen que el caso sea investigado hasta esclarecer completamente lo ocurrido y que los implicados respondan ante la justicia.

El caso no es aislado. Mayarí acumula un historial de hechos violentos que han generado alarma creciente entre su población. En diciembre de 2023, otro joven de Mayarí fue hallado muerto con signos de violencia en circunstancias similares: Eugenio García Domínguez, de 25 años, había sido reportado desaparecido antes de aparecer sin vida en Arroyo Hondo.

En enero de 2024, el municipio vivió una ola de violencia que dejó al menos tres jóvenes apuñalados en un solo fin de semana. En junio de 2025, se reportó un intento de crimen contra un campesino al que pretendían robarle más de 300,000 pesos cubanos. Y en junio de 2026, Holguín volvió a conmocionarse por el hallazgo de un cadáver en un río.

El patrón que se repite en estos casos incluye víctimas jóvenes, móvil económico y ausencia total de comunicados oficiales por parte de las autoridades cubanas, lo que obliga a la ciudadanía a recurrir a las redes sociales como único canal para denunciar y exigir justicia.

Adry Díaz resumió el sentir de la comunidad con una frase que refleja la desesperanza acumulada: «La realidad que se vive en Mayarí superó cualquier ficción».