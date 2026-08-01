Hallan sin vida a joven reportado como desaparecido en Mayarí

El cuerpo de Adonis Acosta Fernández, un joven oriundo de la comunidad de Guanina Núñez, en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, fue localizado enterrado a orillas de un río en el municipio vecino de Sagua de Tánamo, días después de que su familia lo reportara como desaparecido en redes sociales.
Según información difundida por comunicadores en Facebook, Adonis llevaba tres días sin regresar a su hogar cuando sus seres queridos comenzaron a publicar su fotografía y números de contacto en grupos como «Revolico Mayarí», pidiendo desesperadamente información sobre su paradero.
El desenlace fue trágico. Adry Díaz fue una de las primeras en dar a conocer la noticia del hallazgo: «Se vuelve a repetir la misma historia de violencia, asesinato por dinero dejando a 2 inocentes huérfanos. El muchacho lo encontraron en Sagua de Tánamo enterrado a la orilla del río, no voy a dar muchos detalles por respeto a la familia pero fue asesinado con mucha crueldad».
El móvil del crimen apuntaría al robo de dinero, según las versiones que circulan en redes sociales.
Adonis deja dos hijos menores de edad.
En cuanto a los responsables, Díaz señaló que «los sospechosos están detenidos», aunque este hecho no ha podido ser confirmado de manera independiente.
El medio independiente NiO Reportando Un Crimen confirmó el hallazgo y advirtió que «las autoridades no han ofrecido información oficial sobre las circunstancias del hecho, el móvil del crimen ni la identidad de los presuntos responsables».
Familiares, amigos y vecinos exigen que el caso sea investigado hasta esclarecer completamente lo ocurrido y que los implicados respondan ante la justicia.
El caso no es aislado. Mayarí acumula un historial de hechos violentos que han generado alarma creciente entre su población. En diciembre de 2023, otro joven de Mayarí fue hallado muerto con signos de violencia en circunstancias similares: Eugenio García Domínguez, de 25 años, había sido reportado desaparecido antes de aparecer sin vida en Arroyo Hondo.
En enero de 2024, el municipio vivió una ola de violencia que dejó al menos tres jóvenes apuñalados en un solo fin de semana. En junio de 2025, se reportó un intento de crimen contra un campesino al que pretendían robarle más de 300,000 pesos cubanos. Y en junio de 2026, Holguín volvió a conmocionarse por el hallazgo de un cadáver en un río.
El patrón que se repite en estos casos incluye víctimas jóvenes, móvil económico y ausencia total de comunicados oficiales por parte de las autoridades cubanas, lo que obliga a la ciudadanía a recurrir a las redes sociales como único canal para denunciar y exigir justicia.
Adry Díaz resumió el sentir de la comunidad con una frase que refleja la desesperanza acumulada: «La realidad que se vive en Mayarí superó cualquier ficción».
Preguntas frecuentes sobre la violencia y el abandono institucional en Mayarí, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió con Adonis Acosta Fernández en Mayarí?
Adonis Acosta Fernández fue encontrado sin vida enterrado a orillas de un río en Sagua de Tánamo, después de haber sido reportado como desaparecido. El crimen parece haber tenido un móvil económico, posiblemente un robo. La comunidad exige justicia y que los responsables sean llevados ante la ley.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante los casos de violencia en Mayarí?
Las autoridades cubanas no han emitido comunicados oficiales sobre las circunstancias de los hechos violentos en Mayarí, obligando a la ciudadanía a usar las redes sociales para denunciar y exigir justicia. La falta de transparencia y la ausencia de estadísticas oficiales de criminalidad reflejan una desconfianza creciente en la población hacia el gobierno y su capacidad para garantizar la seguridad.
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¿Qué otros casos de violencia se han registrado en Mayarí recientemente?
Mayarí ha sido escenario de varios incidentes violentos en los últimos años. En diciembre de 2023, un joven fue encontrado muerto con signos de violencia, y en enero de 2024, una ola de violencia dejó al menos tres jóvenes apuñalados en un fin de semana. Estos eventos reflejan un patrón de violencia y falta de acción efectiva por parte de las autoridades.
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¿Cuál es la situación de los servicios de salud en Mayarí?
El sistema de salud en Mayarí enfrenta una crisis significativa, con denuncias de abandono y falta de atención adecuada a los pacientes. Casos de desnutrición y negligencia médica son comunes, y las autoridades suelen desmentir las denuncias sin ofrecer soluciones concretas. La falta de recursos y medicamentos agrava la situación, dejando a muchos pacientes vulnerables sin el tratamiento necesario.
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