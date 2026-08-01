Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar y el euro finalizan estables

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra la jornada de este viernes 31 de julio sin sobresaltos. El dólar y el euro terminan el día sin variaciones respecto a la sesión anterior, consolidando una fase de estabilidad que contrasta con el fuerte repunte registrado en el último mes. El MLC, por su parte, registra una ligera caída, aunque su cotización debe tomarse como orientativa dado el escaso volumen de operaciones que la sustenta. La tasa de cambio del mercado informal se actualiza varias veces al día a partir del análisis de miles de publicaciones de compraventa.

El dólar estadounidense cierra en 673 pesos cubanos (CUP), el mismo valor que registraba en la jornada anterior. La cotización se mantiene prácticamente sin cambios también en la comparativa semanal: hace siete días el dólar se situaba en 674 pesos, apenas un peso por encima del nivel actual. La perspectiva mensual, en cambio, muestra un panorama muy diferente: hace 30 días el dólar cotizaba a 623 pesos, lo que supone una subida de casi 50 pesos en ese período, aunque conviene tener en cuenta que esta comparación puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice. En el último mes, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 624 y un máximo de 675 pesos. La demanda de dólares sigue elevada entre quienes buscan proteger sus ahorros ante la depreciación del peso.

El euro cierra en 785 pesos cubanos (CUP), sin variación alguna respecto a la jornada anterior ni respecto a hace siete días, cuando también se situaba en 785 pesos. En el horizonte mensual, la divisa europea acumula una ganancia de 79 pesos frente a los 706 pesos que marcaba hace 30 días, un avance del 11,2%, si bien esta cifra debe interpretarse con la misma prudencia que la del dólar en cuanto a posibles ajustes metodológicos. El euro ha tocado un máximo de 790 pesos en el último mes y un mínimo de 706. Supera al dólar por 112 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo cubano.

El MLC cierra en torno a los 471 pesos cubanos (CUP), con una caída de 3 pesos respecto a la jornada anterior y de 4 pesos respecto a la apertura de hoy. En la comparativa semanal sube apenas 1 peso frente a los 470 de hace siete días, y en el último mes acumula una ganancia de 5 pesos desde los 466 que registraba hace 30 días. No obstante, la amplitud de su rango mensual —entre un mínimo de 410 y un máximo de 543 pesos— refleja la volatilidad que caracteriza a esta divisa. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo. El valor publicado es orientativo dado el escaso volumen de operaciones registradas en esta franja.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 471 CUP (valor orientativo).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), fijado este viernes en 611 CUP por dólar y 704 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas. La brecha entre el tipo oficial y el informal alcanza los 62 pesos en el caso del dólar y los 81 pesos en el del euro.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población. A lo largo de julio, el dólar oficial ha pasado de 589 a 611 pesos, y el euro oficial de 673 a 704 pesos, una escalada que, pese a todo, no ha conseguido cerrar la brecha con el mercado paralelo.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook. El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este viernes 31 de julio de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este viernes 31 de julio de 2026