Padre Alberto Reyes: «Nuestro grito no es asistencial, es de cambio radical, es de fin de las cadenas»

El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, párroco de Esmeralda, Camagüey, publicó este viernes la entrega 168 de su columna semanal «He estado pensando» con un mensaje que va directo al corazón del debate sobre las protestas en Cuba: el grito del pueblo cubano no es una súplica de servicios básicos, sino una exigencia de libertad y transformación política.

Bajo el título «He estado pensando en la identidad de nuestro grito», Reyes construye su argumento a partir de un recurso inusual: consultó a una inteligencia artificial sobre las causas del descontento popular ante la dictadura de Fulgencio Batista, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1952.

La herramienta identificó como factores del rechazo ciudadano de aquella época la censura, la represión de la disidencia con detenciones arbitrarias, la corrupción extendida a las fuerzas de seguridad, la centralización del poder y una emigración significativa provocada por las dificultades económicas.

El sacerdote no necesita explicar el paralelo: lo deja caer con precisión quirúrgica. «Es triste constatar que, en realidad, sólo pasamos de una dictadura a otra, que no sólo copió los mismos errores de la anterior, sino que, además, sumergió al país en la miseria y la destrucción, convirtiéndonos en un pueblo de mendigos sobrevivientes», escribe.

Reyes reconoce que la Revolución llegó con promesas concretas: un país sin miedos, sin represiones, sin censuras, donde emigrar fuera una opción libre y no una huida desesperada. Pero concluye que esa promesa fue traicionada desde sus cimientos.

El núcleo de la reflexión es una advertencia dirigida tanto a los cubanos dentro de la isla como a quienes los observan desde el exterior: que la precariedad material no agote la lectura de lo que ocurre. «Por eso ahora, cuando protestamos por las escaseces y la precariedad de la vida, puede parecer que nuestro grito es asistencial, y que sólo salimos a las calles para pedir electricidad, agua o comida», admite el sacerdote.

Pero enseguida corrige esa interpretación: «Que las urgencias y las necesidades no nos engañen, y no engañen a los que nos ven desde fuera de nuestras costas, porque entre los gritos que piden lo básico, este pueblo grita '¡Patria y vida!', grita '¡Cambio de sistema!', grita '¡Libertad!', grita '¡Basta ya!'».

La columna llega en un momento de crisis extrema. Cuba registró tres colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional en julio de 2026, con déficits de generación superiores a 2,000 MW en horario pico. Las caídas del SEN han dejado sin electricidad a millones de personas. Los medicamentos esenciales desde 2025 han estado disponibles solo al 30% del suministro normal, la mortalidad infantil se duplicó a 9,9 por cada 1,000 nacimientos y la producción de alimentos cayó en varias decenas de unidades porcentuales.

En ese contexto, el Observatorio Cubano de Conflictos registró un récord histórico de 107 protestas en junio de 2026, con 82 concentradas en La Habana. Organizaciones independientes estiman en más de 1,300 los presos políticos que permanen encarcelados en Cuba, cientos de ellos sancionados directamente por las protestas del 11 de julio de 2021.

Reyes no es una voz nueva ni improvisada. Lleva publicando su columna desde 2020 y ha construido una de las referencias críticas más sostenidas dentro de la isla. En enero de 2026, la Seguridad del Estado lo citó junto a otro sacerdote en Camagüey. En mayo de 2024 protagonizó un gesto simbólico al anunciar que haría sonar 30 veces las campanas de su iglesia cada noche de apagón. En entregas recientes describió a Cuba como un «país en guerra» por los apagones y la escasez, y la semana pasada planteó que quienes detentan el poder también viven con miedo al pueblo.

En el quinto aniversario del 11J —las mayores protestas antigubernamentales en Cuba en décadas— se registraron nuevos cacerolazos en La Habana Vieja y Guanabacoa, una señal de que la llama que Reyes describe no se ha apagado. Su conclusión en la entrega 168 no deja margen a la ambigüedad: «Nuestro grito no es asistencial, es de cambio radical, es de fin de las cadenas, es de vida en libertad».