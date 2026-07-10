Padre Alberto Reyes: «Cuba es un país en guerra»; «es tanta la lucha, que ya ni te das cuenta»

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El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, párroco de la iglesia de Esmeralda en Camagüey, publicó este viernes en Facebook la entrega número 165 de su columna «He estado pensando», en la que describe a Cuba como un país en guerra permanente contra su propio pueblo.

«Cuba es un país en guerra. No hay balas, ni explosiones, ni bombas, pero cada día, a cualquier hora, en cualquier momento, te disparan, te agreden, te atacan… con la corriente que se va, o que tarda en llegar, con los medicamentos que no encuentras, con la incomunicación agobiante, con lo que se acaba o se rompe y no puedes reponer, con los precios que no puedes pagar, con el calor del que no puedes escapar, con las mañanas sin desayunar y las noches sin descansar…», escribió el sacerdote.

Captura de FB/Alberto Reyes

La reflexión llega en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de la Isla. El 6 de julio, Cuba sufrió su tercer apagón total del año —el séptimo en 18 meses—, dejando sin electricidad a millones de personas, y el déficit de generación eléctrica alcanzó un récord histórico de 2,341 MW el 8 de julio, con promedios de 15 horas diarias sin luz en La Habana y hasta 87 horas consecutivas en Matanzas.

El Padre Reyes describe con precisión ese agotamiento acumulado: «El día se hace a base de golpes, que aguantas, soportas, esquivas, pero que te van quebrando el alma, te traspasan el espíritu y te dejan exhausto».

Y advierte sobre el daño invisible que esa presión constante provoca: «Y a veces, es tanta la lucha, que ya ni te das cuenta, es tanto el desgaste que no notas que te quiebras, porque el alma no tiene huesos, y no la ves cuando se rompe».

La crisis que retrata el sacerdote va mucho más allá de los apagones: solo el 30% del cuadro básico de medicamentos está disponible, el 89% de la población vive en pobreza extrema, el 97% no tiene acceso regular a alimentos básicos y unas 96,000 cirugías han sido aplazadas en 2026, incluyendo 11,000 en niños. El canciller Bruno Rodríguez, sin embargo, descartó en julio que Cuba atraviese una crisis humanitaria.

Frente a ese panorama, el sacerdote convoca al cuidado activo del alma como forma de resistencia: «Es tiempo de abrazar la fe y de buscar a Dios, de aprender a rezar, de traspasar los umbrales de las iglesias, y de volver a entronizar en nuestros hogares al Cristo que salva».

Reyes también llama a fortalecer los vínculos humanos más cercanos mediante lo que denomina «hacer manada»: esos momentos en que «simplemente se le hace al otro el regalo de estar», y a enseñar a los hijos «lo hermoso de preferir la honestidad a la mentira, el respeto al robo y a la violencia, la solidaridad al egoísmo, la diversidad a la uniformidad, el pensar al adoctrinamiento».

El sacerdote lanza además una advertencia sin ambigüedades contra la complicidad con el régimen: «Es tiempo de no perder el tiempo en mentiras y consignas, en aplausos no sinceros, en actos despreciables que fomentan nuestra esclavitud. Es tiempo de vivir en la verdad, aunque duela, aunque cueste».

El Padre Reyes lleva desde 2020 publicando su columna semanal, donde ha denunciado sistemáticamente la represión y la crisis que atraviesa Cuba. La Seguridad del Estado lo citó en enero de 2026, junto al sacerdote Castor José Álvarez Devesa, para entregarle actas de advertencia bajo amenaza de procesamiento judicial. El régimen lo acusa de ser «promotor del odio» y en junio pasado el trovador Raúl Torres, afín al régimen, arremetió públicamente contra él.

A pesar de las presiones, el sacerdote mantiene su voz y cierra su reflexión número 165 con la misma imagen con la que la abrió: «Cuidarse en medio de esta guerra, cuidarse y cuidar el alma, porque no lo olvides: el alma no tiene huesos, y no la ves cuando se rompe».