Trump dice perder la fe en las negociaciones con Irán tras ataque con misiles durante conversaciones diplomáticas

El presidente Donald Trump declaró este sábado que está «perdiendo la fe» en las negociaciones con Irán, mientras acusó a Teherán de mentir y actuar de manera contraria a lo que dice en la mesa de diálogo, según informó Fox News desde Tel Aviv.

Trump relató que mientras aguardaba noticias del negociador Steve Witkoff sobre el avance de las conversaciones, recibió una llamada del secretario de Defensa Pete Hegseth informándole de que Irán había lanzado cinco misiles contra una base estadounidense en Jordania.

«Estaba esperando que Steve llamara. ¿Cómo van las negociaciones? Y en cambio recibí una llamada de Pete diciéndome que acababan de disparar cinco misiles contra una de nuestras bases en Jordania», afirmó el mandatario.

«Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten y tergiversan», sentenció Trump, citando ese ataque —cuyos proyectiles fueron interceptados según el Mando Central estadounidense— como prueba concreta de la doble cara iraní.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada simultánea en varios frentes. Kuwait reportó ataques de drones iraníes en las primeras horas de este sábado, sin víctimas confirmadas.

Al mismo tiempo, Irán intentó atacar dos petroleros en el Estrecho de Ormuz: uno sufrió daños y el otro estuvo a punto de ser alcanzado, lo que provocó un breve repunte en los precios del petróleo.

Varias embajadas estadounidenses en la región emitieron alertas de seguridad instando a los ciudadanos a abandonar el área o a no viajar a ella, citando riesgo de cierres del espacio aéreo y posibilidad de escalada imprevista.

La Embajada en Jordania advirtió específicamente sobre la amenaza de ataques iraníes contra bases militares en ese país.

Las tensiones actuales son el último capítulo de un ciclo diplomático y militar que se ha repetido a lo largo de 2026.

Trump ordenó detener los bombardeos el 27 de julio para abrir espacio a nuevas conversaciones, pero dos días después el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica reivindicó un nuevo ataque con misiles balísticos contra posiciones de EE.UU. en Jordania.

El patrón se ha repetido desde febrero: rondas de negociación con mediadores en Ginebra, Doha e Islamabad, anuncios de acuerdos provisionales y posteriores colapsos. En junio, Trump llegó a anunciar un «gran acuerdo» con Irán para poner fin al conflicto, pero los resultados se mantuvieron inestables.

El 8 de julio declaró finalizada la tregua y cerró la puerta a nuevas conversaciones, para luego reabrir el diálogo semanas después.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, ha sido un punto de presión recurrente que Irán ha utilizado como palanca de negociación a lo largo de toda la crisis.

El corresponsal de Fox News en Tel Aviv, Steve Harrigan, resumió el estado de la situación con una frase que refleja el sentir generalizado en la región: «Es evidente que las tensiones están aumentando en anticipación de posibles ataques de gran envergadura».