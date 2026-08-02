Entre apagones y cacerolazos: El régimen promociona su Feria del Libro en El Vedado

La 34 Feria Internacional del Libro de La Habana se celebrará del 10 al 16 de agosto de 2026, pero por primera vez en muchos años no tendrá lugar en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña: el evento se trasladó a la Estación Cultural ubicada en calle Línea entre 18 y 20, en el Vedado, según la convocatoria oficial del Instituto Cubano del Libro.

El cambio de sede responde a la grave crisis energética que atraviesa Cuba, la misma que obligó a posponer la feria el 7 de febrero de 2026, cuando estaba programada para el 12 al 22 de ese mes. En junio se anunció la reprogramación para agosto con la nueva sede en el Vedado.

El Instituto Cubano del Libro subrayó en un video difundido en sus redes sociales que «la feria se pospuso, pero no se canceló», y que el evento servirá «para rendir homenaje a ese gran gestor, a ese gran promotor de la lectura y de la cultura que fuera Fidel».

Esta edición estará dedicada al centenario del natalicio de Fidel Castro, cuyo cumpleaños número 100 se conmemora el 13 de agosto de 2026, fecha que cae en pleno desarrollo de la feria.

El régimen cubano declaró 2026 como el «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz», y toda la actividad cultural oficial del año gira en torno a esa conmemoración.

La Federación de Rusia figura como país invitado de honor, en un gesto que refleja el alineamiento geopolítico del gobierno cubano con Moscú, especialmente relevante en el contexto actual, cuando la crisis energética de la Isla ha profundizado su dependencia del apoyo ruso.

La feria ofrecerá más de 1.300 novedades editoriales y un programa que incluye el Salón Profesional del Libro, el Encuentro de Editores y Traductores Literarios, el Encuentro de Historiadores, coloquios de Ciencias Sociales y de Salud Humana, el Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el Pabellón Infantil Juvenil «Tesoro de Papel».

Los escritores cubanos homenajeados en esta edición son Marilyn Bobes, poeta, narradora y crítica literaria habanera ganadora del Premio Casa de las Américas, y José Bell Lara, doctor en Ciencias Filosóficas nacido en Guantánamo en 1939.

La crisis energética cubana ha provocado la cancelación o posposición de numerosos eventos culturales en los últimos dos años, entre ellos el Grand Prix de Ballet de La Habana, el Festival Cubadisco y el Festival Habano. La Feria del Libro es uno de los pocos grandes eventos que logró reprogramarse en lugar de cancelarse definitivamente.

En paralelo con la feria, el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro» está previsto en La Habana del 10 al 13 de agosto, lo que convierte esa semana en el epicentro de la propaganda conmemorativa del régimen en torno a la figura del fallecido dictador.