Trump vuelve a compartir mapa de Venezuela como estado 51 de EEUU

Donald Trump publicó este sábado en su red social Truth Social un mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y la leyenda «Estado 51», en una nueva provocación retórica sobre la posible anexión del país caribeño, según informó la agencia EFE.

No es la primera vez que el mandatario recurre a esta imagen: el 13 de mayo pasado ya había publicado una ilustración idéntica en la misma plataforma, un día después de declarar en una entrevista telefónica con Fox News que estaba «considerando seriamente» convertir a Venezuela en el estado número 51.

La publicación de este sábado, difundida a las 2:11 de la tarde, acumuló 572 retruths y más de 2,210 «me gusta» en Truth Social.

El patrón viene de más atrás. En marzo pasado, Trump ya había hecho una referencia jocosa al «estado 51» tras la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, lo que convierte estas publicaciones en parte de una retórica expansionista que el presidente también aplica a Canadá y Groenlandia.

El trasfondo de toda esta dinámica es la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero de 2026, tras la cual Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela.

Desde entonces, Washington ha ejercido un tutelaje sobre el gobierno venezolano con el objetivo declarado de alcanzar una transición democrática, aunque sin fijar un calendario electoral concreto.

Solo el viernes, Trump afirmó que Venezuela todavía no está «preparada» para celebrar elecciones, aunque reconoció que ha habido «avances».

En esa misma declaración, el presidente elogió a la presidenta encargada: «Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico», dijo, y destacó los beneficios que el mercado petrolero venezolano genera tanto para las empresas estadounidenses como para el pueblo del país.

La publicación de este sábado coincide con el arranque de conversaciones formales entre la Asamblea Nacional chavista y un sector opositor venezolano, un diálogo impulsado y avalado por Washington.

Por el chavismo encabeza el proceso Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, mientras que Dinorah Figuera representa a la oposición participante.

La oposición más representativa, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, no participa directamente en estas negociaciones.

Trump ya había evaluado seriamente convertir Venezuela en el estado 51 en mayo pasado, y sus declaraciones más recientes sobre el proceso de transición sugieren que Washington mantiene una influencia determinante sobre el futuro político del país, sin que eso se haya traducido aún en compromisos electorales concretos.