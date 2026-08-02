¿Vale la pena emigrar como cubano? Un médico responde con honestidad después de cuatro años

Un médico cubano radicado en Dubái publicó esta semana en Facebook una reflexión que rompe con la narrativa triunfalista que rodea la emigración en Cuba: Alejandro Terry, con cuatro años fuera de la isla, ofrece una respuesta ambivalente y sin filtros a la pregunta que miles de cubanos se hacen antes de subir a un avión.

«Emigrar fue el peor error de mi vida», arranca Terry. Y a continuación añade: «Porque también fue la mejor decisión que tomé. Y esas dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y nadie te lo dice así».

El testimonio, estructurado en tres partes, describe primero el choque con el capitalismo cotidiano: el sistema de crédito, el transporte por aplicación, la abrumadora variedad de productos en un supermercado.

«El capitalismo tiene su propio idioma y te lo enseña sin traductor y riéndose de ti», escribe. Para Terry, el primer mes del emigrante se resume en «sobrevivir lo cotidiano»: cosas automáticas para cualquier residente local que para el recién llegado son «expediciones al más allá».

La segunda parte abandona el tono irónico. Terry describe el duelo silencioso que nadie fotografía: «Tu mamá envejece en una pantalla de seis pulgadas».

Introduce el concepto psicológico de pérdida ambigua —el duelo por alguien que no está muerto pero tampoco está presente— para explicar lo que siente al ver a su padre enfermo por videollamada con mala señal, sin poder tocarle la mano.

«Lo peor no es la distancia física. Lo peor es el desfase. Tú cambias aquí, ellos cambian allá, y cuando se ven —si se ven— a veces son casi extraños que se quieren mucho».

Terry señala que estudios de universidades como Harvard y la London School of Economics documentan que el primer año del inmigrante registra niveles de estrés comparables a eventos traumáticos mayores. «No es debilidad. Es biología», escribe.

Captura de Facebook

Terry, graduado de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana en 2018 e hijo del exdirector del periódico oficialista Granma, salió de Cuba en febrero de 2022 con un contrato de trabajo en Dubái.

La tercera parte de su mensaje aborda la dureza de empezar desde cero sin red de apoyo. «Llegas a un lugar donde no eres nadie. No en el sentido existencial profundo. En el sentido más básico y brutal posible. No tienes referencias. No tienes historial. No tienes el amigo que conoce al amigo que te hace el favor».

Todo lo construido en Cuba —reputación, contactos, ingenio callejero— queda atrás.

A pesar del peso de ese balance, la respuesta de Terry a la pregunta del titular es afirmativa: emigrar vale la pena si se busca libertad real, la posibilidad de construir algo propio y un horizonte de opciones.

Pero también reivindica a quienes se quedan y a quienes emigran por razones políticas o económicas sin necesidad de justificarse. «El emigrante cubano no abandona a su familia. La sostiene desde lejos con un esfuerzo que tampoco nadie fotografía».

Su caso ilustra que incluso quienes contaban con ciertos privilegios dentro del sistema optaron por marcharse durante este período.

Su conclusión es directa: «Emigra sabiendo lo que dejas, no huyendo de lo que no quieres ver. Porque si emigras con los ojos abiertos, con todo el peso de lo que implica —la familia, el cero, el caos del primer año— tienes muchas más probabilidades de aterrizar de pie».

El testimonio de Terry se inscribe en un éxodo sin precedentes. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, en 2024 emigraron 251,221 cubanos y la población de la isla cayó a 9,748,007 habitantes, casi 308,000 menos que el año anterior.

La ONU ha advertido que, de continuar la tendencia, Cuba podría reducirse a 5,6 millones de habitantes en las próximas décadas.