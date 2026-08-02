Empresa Eléctrica Matanzas informa sobre restablecimiento gradual del SEN tras colapso de la zona occidental

La Empresa Eléctrica Matanzas informó este sábado que trabaja en el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico en la provincia tras el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que dejó sin luz a toda la zona occidental del país, según una publicación en Facebook de la entidad.

El derrumbe del sistema se produjo a las 18:07 horas de este sábado, cuando ocurrió un disparo simultáneo en las líneas de 220 kV que conectan Matanzas con Cienfuegos y Matanzas con Santa Clara.

Ese fallo técnico dividió el SEN y provocó la caída de las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas, según el disparo simultáneo en las líneas de Matanzas reportado por la Unión Eléctrica.

En su comunicado, la empresa estatal señaló que «se preparan en la provincia los esquemas para una vez las condiciones lo permitan ir restableciendo el sistema paulatinamente».

Como primer avance concreto, la entidad reportó que el Hospital Faustino Pérez —principal centro hospitalario de la provincia— y el circuito 4955 de bombeos de agua Bello ya contaban con servicio eléctrico, en línea con el protocolo de priorizar instalaciones de salud e infraestructura crítica de agua potable durante los restablecimientos.

La estrategia de recuperación en Matanzas contemplaba arrancar los grupos de la subestación Guanábana de 110 kV y enlazarlos con otros puntos del sistema para avanzar hacia la sincronización general, con prioridad también para el hospital Eliseo Noel Caamaño, según reportes de medios locales.

Captura de Facebook

El colapso llegó en el peor momento posible para un sistema ya al límite. A las 6:00 de la mañana de este sábado, la disponibilidad del SEN era de apenas 895 MW frente a una demanda de 2,825 MW, con 1,930 MW afectados antes incluso del derrumbe vespertino.

La desconexión total del SEN en el occidente de Cuba se produjo sobre una red que ya operaba en condiciones críticas.

El evento de este sábado no es un hecho aislado. En lo que va de 2026, Cuba ha sufrido múltiples colapsos totales del SEN: el apagón general del 16 de marzo de 2026, que se extendió por 29 horas y 29 minutos, y las caídas del 6 de julio —casi 24 horas sin electricidad—, del 11 y del 14 de julio.

Solo el 29 de julio, la Unión Eléctrica había pronosticado un déficit récord de 2,380 MW en horario pico, equivalente a dejar sin luz a casi tres cuartas partes del país.

Las causas de fondo son estructurales: termoeléctricas envejecidas sin mantenimiento adecuado, escasez crónica de combustible y décadas de falta de inversión en la red.

La zona occidental concentra la mayor densidad poblacional de Cuba, incluida La Habana, y depende de las líneas de transmisión de alta tensión que parten precisamente de Matanzas, lo que la convierte en la región más vulnerable ante cualquier fallo en ese corredor eléctrico.