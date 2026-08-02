Disparo simultáneo en líneas de Matanzas provocó desconexión del SEN

Un fallo técnico en dos líneas de transmisión de alta tensión que parten de Matanzas dejó este sábado sin electricidad a cinco provincias del occidente de Cuba, en el más reciente colapso parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Según el comunicado de la Unión Eléctrica (UNE), a las 18:07 «ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental».

Las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas quedaron sin servicio eléctrico.

Un disparo simultáneo en líneas de 220 kV ocurre cuando una falla activa los relés de protección en ambos extremos de la línea al mismo tiempo, abriendo los interruptores de forma automática para aislar el tramo afectado.

Aunque ese mecanismo está diseñado para proteger los equipos, la desconexión simultánea de dos corredores troncales que parten de Matanzas fue suficiente para aislar el subsistema occidental del resto de la red y provocar su colapso.

La zona afectada concentra la mayor densidad poblacional del país. La UNE informó que al momento de emitir el comunicado se trabajaba en el proceso de restablecimiento.

Captura de Facebook

El evento se produce en el contexto de una crisis energética que acumula récords de déficit a lo largo de 2026.

Solo el 29 de julio, la UNE estimó un déficit de 2,380 MW en horario pico, con varias unidades termoeléctricas fuera de servicio, entre ellas la unidad 1 de la central Antonio Guiteras, en Matanzas, la mayor del país.

Este sábado no es el primer colapso del SEN en lo que va de año. El apagón general del 16 de marzo se extendió por 29 horas y 29 minutos.

El 6 de julio se produjo otra desconexión total que duró casi 24 horas, con una demanda estimada de 3,100 MW frente a apenas 1,000 MW disponibles.

El 11 de julio, un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus provocó otro colapso total del SEN, y durante la restauración se registró un colapso de tensión en el microsistema occidental que complicó la recuperación. El 14 de julio, la red nacional cayó por tercera vez en ese mes.

Las causas estructurales de esta crisis acumulada incluyen unidades termoeléctricas envejecidas y sin mantenimiento adecuado, falta de inversión y escasez crónica de combustible, problemas que el régimen no ha logrado revertir en más de dos años de colapso energético sostenido.

El 30 de julio, la UNE ya había previsto apagones de 2,280 MW para ese día, lo que evidencia que el sistema llegó al evento de este sábado en condiciones de extrema fragilidad.