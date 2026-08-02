Disparo simultáneo en líneas de Matanzas provocó desconexión del SEN

Un fallo técnico en dos líneas de transmisión de alta tensión que parten de Matanzas dejó este sábado sin electricidad a cinco provincias del occidente de Cuba, en el más reciente colapso parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Según el comunicado de la Unión Eléctrica (UNE), a las 18:07 «ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental».
Las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas quedaron sin servicio eléctrico.
Un disparo simultáneo en líneas de 220 kV ocurre cuando una falla activa los relés de protección en ambos extremos de la línea al mismo tiempo, abriendo los interruptores de forma automática para aislar el tramo afectado.
Aunque ese mecanismo está diseñado para proteger los equipos, la desconexión simultánea de dos corredores troncales que parten de Matanzas fue suficiente para aislar el subsistema occidental del resto de la red y provocar su colapso.
La zona afectada concentra la mayor densidad poblacional del país. La UNE informó que al momento de emitir el comunicado se trabajaba en el proceso de restablecimiento.
El evento se produce en el contexto de una crisis energética que acumula récords de déficit a lo largo de 2026.
Solo el 29 de julio, la UNE estimó un déficit de 2,380 MW en horario pico, con varias unidades termoeléctricas fuera de servicio, entre ellas la unidad 1 de la central Antonio Guiteras, en Matanzas, la mayor del país.
Este sábado no es el primer colapso del SEN en lo que va de año. El apagón general del 16 de marzo se extendió por 29 horas y 29 minutos.
El 6 de julio se produjo otra desconexión total que duró casi 24 horas, con una demanda estimada de 3,100 MW frente a apenas 1,000 MW disponibles.
El 11 de julio, un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus provocó otro colapso total del SEN, y durante la restauración se registró un colapso de tensión en el microsistema occidental que complicó la recuperación. El 14 de julio, la red nacional cayó por tercera vez en ese mes.
Las causas estructurales de esta crisis acumulada incluyen unidades termoeléctricas envejecidas y sin mantenimiento adecuado, falta de inversión y escasez crónica de combustible, problemas que el régimen no ha logrado revertir en más de dos años de colapso energético sostenido.
El 30 de julio, la UNE ya había previsto apagones de 2,280 MW para ese día, lo que evidencia que el sistema llegó al evento de este sábado en condiciones de extrema fragilidad.
Preguntas frecuentes sobre el colapso energético en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué causó el reciente apagón en el occidente de Cuba?
El apagón fue causado por un fallo técnico en dos líneas de transmisión de alta tensión que parten de Matanzas, lo que dejó sin electricidad a cinco provincias del occidente de Cuba. Este evento provocó la división del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y el colapso de la zona occidental. Estas líneas, de 220 kV, conectan Matanzas con Cienfuegos y Santa Clara, y el fallo activó los relés de protección simultáneamente, abriendo los interruptores para aislar el tramo afectado.
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¿Cuáles son las causas estructurales de la crisis energética en Cuba?
Las causas estructurales incluyen unidades termoeléctricas envejecidas y sin mantenimiento, falta de inversión y escasez crónica de combustible. Estos problemas han provocado un colapso energético sostenido durante más de dos años. Además, la falta de envíos regulares de petróleo y la dependencia de plantas en condiciones precarias han agravado la situación.
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¿Cómo ha afectado la crisis energética a la población cubana?
La crisis ha provocado apagones prolongados de hasta 87 horas en algunas zonas y ha afectado a servicios esenciales como la radio y televisión. En La Habana, los cortes promedian 15 horas diarias sin electricidad. La desesperación ha llevado a protestas y cacerolazos, evidenciando el agotamiento de una población que enfrenta cortes que superan las 15 y 20 horas diarias.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano frente a la crisis energética?
El gobierno cubano ha limitado su respuesta a declaraciones sin anunciar medidas estructurales efectivas. Mientras el régimen atribuye la crisis a un supuesto "bloqueo energético genocida" de Estados Unidos, no se han presentado soluciones a corto o largo plazo para incrementar la generación eléctrica o modernizar la infraestructura energética del país.
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