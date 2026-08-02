La CTE Renté vuelve a sincronizar tras colapso del SEN

La Unión Eléctrica (UNE) anunció este sábado que la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo entró en línea, según una publicación oficial en Facebook del organismo estatal.
La noticia llegó horas después de que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) colapsara en la zona occidental del país.
A las 18:07, un disparo simultáneo en las líneas de 220 kV que conectan Matanzas con Cienfuegos y Matanzas con Santa Clara dividió el SEN y dejó sin electricidad a Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas.
El colapso se produjo sobre un sistema que ya arrastraba condiciones críticas desde la madrugada: a las 6:00 a.m., la disponibilidad era de apenas 895 MW frente a una demanda de 2,825 MW, con 1,930 MW afectados antes del derrumbe.
La UNE informó que, durante las labores de restablecimiento, los hospitales y centros vitales ya contaban con servicio eléctrico.
«En este minuto continúan las labores de restablecimiento, según el procedimiento establecido. Se encuentran con servicio los hospitales y centros vitales. Se preparan unidades generadoras de la zona occidental para su incorporación paulatina al SEN», señaló el organismo en su publicación.
La Empresa Eléctrica Matanzas informó el restablecimiento del Hospital Faustino Pérez y del circuito de bombeos de agua Bello como primeros pasos de la recuperación, con la estrategia de arrancar los grupos de la subestación Guanábana de 110 kV y enlazarlos con otros puntos del sistema.
La sincronización de la Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo —conocida como Renté, ubicada en Santiago de Cuba y en operación desde 1966— resulta significativa dado su historial de inestabilidad.
El parte del SEN del 1 de agosto la registraba en avería esa misma mañana, con una entrada prevista de apenas 45 MW.
La planta acumula una cadena de fallos recientes: salida por avería en septiembre de 2025, resincronización en noviembre de 2025, nueva avería en marzo de 2026 y estado intermitente durante julio de 2026.
El colapso de este sábado se inscribe en una cadena de desconexiones totales que ha marcado 2026: el apagón general del 16 de marzo duró 29 horas y 29 minutos; el del 6 de julio se extendió casi 24 horas; y el sistema cayó otras dos veces más ese mismo mes, el 11 y el 14 de julio.
Las causas estructurales son las mismas de siempre: termoeléctricas envejecidas sin mantenimiento adecuado, escasez crónica de combustible y décadas de subinversión en la red eléctrica, resultado directo de la gestión del régimen cubano.
Para el horario pico de este sábado, la UNE previó una disponibilidad de 1,080 MW ante una demanda de 3,200 MW, con un déficit estimado de 2,120 MW y una afectación proyectada de 2,150 MW.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba y la CTE Renté
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la CTE Renté es importante para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba?
La CTE Renté es significativa debido a su papel en el suministro energético de Cuba, especialmente en la región oriental. Su sincronización al SEN es crucial porque esta planta ha experimentado una serie de fallos que afectan directamente la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Históricamente, su operación ha sido inestable, lo que contribuye a los apagones frecuentes en el país.
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¿Qué consecuencias tuvo el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en Cuba el 1 de agosto de 2026?
El colapso del SEN dejó sin electricidad a varias provincias, incluyendo Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. Esto ocurrió debido a un disparo simultáneo en las líneas de 220 kV, lo que dividió el sistema. La situación, ya crítica, se agravó debido a la falta de disponibilidad energética frente a la alta demanda, resultando en apagones masivos.
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¿Cuáles son las causas estructurales de la crisis energética en Cuba?
Las causas estructurales incluyen termoeléctricas envejecidas sin mantenimiento adecuado, escasez crónica de combustible y décadas de subinversión en la red eléctrica. Estas condiciones han dejado al sistema eléctrico al borde del colapso, causando apagones prolongados que afectan a la población cubana.
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¿Cuáles son las perspectivas para el sistema eléctrico cubano a corto y largo plazo?
A corto plazo, el sistema eléctrico cubano enfrentará continuos desafíos debido al déficit estructural, y se prevén apagones continuos. A largo plazo, la modernización del sistema requeriría inversiones significativas de entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, una cifra actualmente inalcanzable para el régimen cubano, lo que dificulta una solución pronta y efectiva.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.