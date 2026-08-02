La CTE Renté vuelve a sincronizar tras colapso del SEN

La Unión Eléctrica (UNE) anunció este sábado que la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo entró en línea, según una publicación oficial en Facebook del organismo estatal.

La noticia llegó horas después de que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) colapsara en la zona occidental del país.

A las 18:07, un disparo simultáneo en las líneas de 220 kV que conectan Matanzas con Cienfuegos y Matanzas con Santa Clara dividió el SEN y dejó sin electricidad a Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas.

El colapso se produjo sobre un sistema que ya arrastraba condiciones críticas desde la madrugada: a las 6:00 a.m., la disponibilidad era de apenas 895 MW frente a una demanda de 2,825 MW, con 1,930 MW afectados antes del derrumbe.

La UNE informó que, durante las labores de restablecimiento, los hospitales y centros vitales ya contaban con servicio eléctrico.

«En este minuto continúan las labores de restablecimiento, según el procedimiento establecido. Se encuentran con servicio los hospitales y centros vitales. Se preparan unidades generadoras de la zona occidental para su incorporación paulatina al SEN», señaló el organismo en su publicación.

La Empresa Eléctrica Matanzas informó el restablecimiento del Hospital Faustino Pérez y del circuito de bombeos de agua Bello como primeros pasos de la recuperación, con la estrategia de arrancar los grupos de la subestación Guanábana de 110 kV y enlazarlos con otros puntos del sistema.

Captura de Facebook

La sincronización de la Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo —conocida como Renté, ubicada en Santiago de Cuba y en operación desde 1966— resulta significativa dado su historial de inestabilidad.

El parte del SEN del 1 de agosto la registraba en avería esa misma mañana, con una entrada prevista de apenas 45 MW.

La planta acumula una cadena de fallos recientes: salida por avería en septiembre de 2025, resincronización en noviembre de 2025, nueva avería en marzo de 2026 y estado intermitente durante julio de 2026.

El colapso de este sábado se inscribe en una cadena de desconexiones totales que ha marcado 2026: el apagón general del 16 de marzo duró 29 horas y 29 minutos; el del 6 de julio se extendió casi 24 horas; y el sistema cayó otras dos veces más ese mismo mes, el 11 y el 14 de julio.

Las causas estructurales son las mismas de siempre: termoeléctricas envejecidas sin mantenimiento adecuado, escasez crónica de combustible y décadas de subinversión en la red eléctrica, resultado directo de la gestión del régimen cubano.

Para el horario pico de este sábado, la UNE previó una disponibilidad de 1,080 MW ante una demanda de 3,200 MW, con un déficit estimado de 2,120 MW y una afectación proyectada de 2,150 MW.