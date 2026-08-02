Falleció Osvaldo Manuel Pérez Peñalver, reconocido actor, narrador oral, director de teatro y titiritero cubano

Osvaldo Manuel Pérez Peñalver, actor, narrador oral escénico, titiritero, clown y director de la destacada compañía Teatro de la Palabra, falleció este sábado 1 de agosto, dejando un profundo vacío en la escena artística cubana, según informó hoy el Centro de Teatro de La Habana.

Pérez Peñalver fue cofundador, junto a Daniel Alberto Hernández Acosta, de Teatro de la Palabra en enero de 1997, proyecto que integró el arte de contar cuentos con el títere, la técnica del clown, la actuación, la declamación y la música, detalló la institución

Captura de FB/Centro de Teatro de La Habana

Según la nota, «bajo su dirección, la compañía se convirtió en un referente de la oralidad escénica en Cuba y el mundo», trascendiendo las fronteras de la Isla para proyectarse en el ámbito latinoamericano e internacional.

Además de su labor al frente de Teatro de la Palabra, Osvaldo Manuel dirigió el Festival Internacional «Cuentos para una añeja ciudad», evento que durante años llevó la narración oral a las plazas y parques del centro histórico de La Habana. El festival, auspiciado por Teatro de la Palabra y el Centro de Teatro de La Habana, alcanzó su XV edición en julio de 2025, con la participación de narradores de México, Guatemala y Cuba, y ha promovido en los niños valores de convivencia a través del arte de contar historias.

La narración oral escénica en Cuba tiene una tradición que se consolidó a partir de los años setenta, sostenida institucionalmente por la Sección de Narradores Orales de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNEAC, organismo que entrega el Premio Juglar como principal reconocimiento del sector.

En ese marco, la trayectoria de Pérez Peñalver acumuló galardones de primer nivel: el Premio Nacional Juglar de la UNEAC en 2004 y en 2006, el Premio Nacional de Cuentería en 2008, el Premio Nacional Palabras de Invierno en Matanzas en 2013 y el Premio Iberoamericano Chamán de Cultura, Comunicación, Oralidad y Oralidad Escénica en 2021, refirió la nota del Centro de Teatro de La Habana.

La noticia generó una amplia ola de condolencias en redes sociales. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba expresó públicamente su pésame, y colegas de escena, instituciones culturales y artistas de otros países se sumaron al luto. «Ha partido este amigo, incansable narrador oral, actor, director, y espero su teatro de palabras pueda ser heredado por alguien con semejantes talento y ganas de hacer», escribió el crítico de arte Frank Eduardo Padrón Nodarse.

Un cibernauta que compartió escenario con él escribió: «Caramba que fatalidad. Fuimos compañeros de escena algunas veces. EPD amigo hermano». Desde México, otro usuario despidió al artista con estas palabras: «Hasta pronto compañero. Gracias por tu arte y compañía, desde México te extrañamos...».

Otros mensajes reflejaron la dimensión de la pérdida para el gremio: «La narración oral en Cuba está de luto», escribió la también narradora oral Dayana Deulofeu, mientras que otro cibernauta lamentó: «Triste noticia. EPD Osvaldo. Aún te faltaba mucho por hacer. Luz para tu alma».

El fallecimiento de Osvaldo Manuel Pérez Peñalver se suma a una cadena de pérdidas que ha enlutado a la cultura cubana a lo largo de 2026: el actor Alden Knight murió en febrero, Gilberto Subiaurt López en marzo, Jorge Losada Moreno en abril, José Emigdio Pascual Varona «Pini» en mayo y el actor Oscar Álvarez en junio.

El Centro de Teatro de La Habana cerró su mensaje de despedida con una frase que resume el legado del artista: «Su partida deja un vacío inmenso en el arte de la narración oral cubana. La palabra, su herramienta fundamental, permanecerá viva en cada cuento contado, en cada niño que soñó con sus historias y en cada plaza de La Habana que atestiguó su magia».

Lleguen a sus familiares, amigos y colegas, las más sentidas condolencias.