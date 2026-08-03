La familia de Paula Alí: «Este pueblo la ha amado muchísimo»

La actriz Iris Pérez, esposa del actor Omar Alí y familiar cercana de Paula Alí, agradeció este lunes las numerosas muestras de afecto que ha recibido la familia tras el fallecimiento de la querida intérprete cubana, ocurrido a los 90 años.
Desde La Habana, Pérez compartió un emotivo mensaje en Facebook acompañado de una fotografía en blanco y negro de la actriz, en el que destacó el profundo vínculo que el público siempre mantuvo con una de las figuras más queridas de la televisión y el teatro cubanos.
"Sabemos que este pueblo la ha amado muchísimo y que les duele como un familiar cercano. Qué bonito su paso por la tierra, qué gran huella de amor nos dejó. Gracias a Dios por haberla compartido con nosotros. Gracias por tanto amor en nombre de su familia y amigos", escribió.
Iris Pérez está casada con Omar Alí, sobrino de la actriz, y durante los últimos años ambos compartieron con Paula Alí no solo el ámbito familiar, sino también numerosos momentos ligados a su vida artística.
La publicación recibió decenas de mensajes de condolencia de seguidores, colegas y admiradores, que recordaron a la actriz por su sencillez, carisma y la cercanía que transmitió durante más de seis décadas sobre los escenarios y la pantalla.
La muerte de Paula Alí provocó una amplia reacción dentro y fuera del mundo cultural cubano. Uno de los primeros homenajes fue el del actor Luis Silva, conocido por interpretar a Pánfilo en Vivir del Cuento, cuyo mensaje en redes sociales conmovió a miles de seguidores.
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) también lamentó el fallecimiento y destacó que la actriz dejó "una huella especialmente entrañable en la comedia", gracias a la naturalidad, el profesionalismo y el carisma que marcaron su extensa trayectoria.
Nacida el 26 de enero de 1936 en Candelaria, actual provincia de Artemisa, Paula Alí inició su carrera artística en 1959 y construyó una trayectoria de más de seis décadas en la televisión, el teatro y el cine cubanos.
Su fallecimiento ocurrió apenas tres semanas después de recibir el Premio Nacional de Televisión 2026, la máxima distinción de ese medio en Cuba, otorgada por unanimidad en reconocimiento a toda una vida dedicada al arte.
A comienzos de este año, la actriz había celebrado su cumpleaños número 90 en el programa Al Mediodía, rodeada de familiares, amigos y colegas, entre ellos Iris Pérez y Omar Alí, en lo que terminó siendo una de sus últimas apariciones públicas.
En su despedida oficial, la UNEAC resumió el legado de la artista con una frase que ha sido ampliamente compartida desde que se conoció la noticia:
"Con Paula Alí desaparece una intérprete imprescindible de la escena cubana, cuya obra permanecerá en la memoria afectiva de nuestro pueblo y en la historia de las artes escénicas y audiovisuales del país."
Preguntas Frecuentes sobre la Vida y Legado de Paula Alí
CiberCuba te lo explica:
¿Quién fue Paula Alí y cuál fue su contribución a la cultura cubana?
Paula Alí fue una actriz cubana con más de seis décadas de trayectoria en la televisión, el teatro y el cine de la isla. Nacida en 1936 en Candelaria, provincia de Artemisa, comenzó su carrera en 1959 y es recordada por su trabajo en telenovelas, películas del ICAIC y su participación en el programa humorístico Punto G. Su legado sigue vivo en la memoria del pueblo cubano y en la historia de las artes escénicas del país.
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¿Por qué fue Paula Alí una figura tan querida en Cuba?
Paula Alí fue una figura querida debido a su naturalidad, profesionalismo y carisma, cualidades que marcaron su extensa carrera artística. Su capacidad para conectar con el público a través de sus papeles en televisión y cine, así como su participación en teatro, la convirtieron en un rostro familiar y querido por varias generaciones de cubanos.
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¿Qué reconocimientos recibió Paula Alí a lo largo de su carrera?
Paula Alí fue galardonada con numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Televisión 2026, máximo reconocimiento de la televisión cubana. Además, recibió premios por su actuación femenina en televisión y fue reconocida en festivales internacionales como el Festival de Cartagena de Indias, donde obtuvo el Premio a la Mejor Actriz en 2003.
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¿Cómo reaccionó la comunidad cultural cubana ante la muerte de Paula Alí?
La muerte de Paula Alí provocó una amplia reacción dentro y fuera del mundo cultural cubano. Figuras destacadas como el actor Luis Silva, conocido por su personaje Pánfilo, expresaron su pesar en redes sociales, y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) lamentó su fallecimiento resaltando su huella en la comedia y en las artes escénicas del país.
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