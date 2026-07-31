«Para un revolucionario no hay descanso»: el mensaje de Díaz-Canel tras homenajear a Ramiro Valdés

Miguel Díaz-Canel aseguró este jueves que «para un revolucionario no hay descanso, ni en la acción ni en los sueños que inspiran la acción», al cerrar el VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular con un homenaje al fallecido comandante Ramiro Valdés Menéndez, a quien presentó como ejemplo del compromiso que, a su juicio, deben mantener los dirigentes de la Revolución.

Según informó el medio oficial Cubadebate, el gobernante utilizó la figura de Valdés —fallecido el pasado 21 de junio a los 94 años— como hilo conductor de un discurso en el que también defendió las reformas económicas impulsadas por el régimen y volvió a cargar contra la política de Estados Unidos hacia Cuba.

Valdés, considerado uno de los históricos comandantes de la Revolución, fue el único diputado que integró todas las legislaturas de la Asamblea Nacional desde su creación en 1976. Díaz-Canel lo ubicó junto a Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto «Che» Guevara y Juan Almeida Bosque como parte de la llamada «generación del centenario».

«Nos confirma que para un revolucionario no hay descanso, ni en la acción ni en los sueños que inspiran la acción», afirmó.

El mandatario aseguró que prefería no hablar de Valdés en pasado porque su legado, dijo, sigue presente «frente a los colosales desafíos actuales».

A partir de ese homenaje, Díaz-Canel defendió el proceso de transformaciones económicas aprobado por el Gobierno. Reiteró que las 176 medidas anunciadas en junio no buscan «más capitalismo», sino fortalecer el socialismo, aunque reconoció que existe preocupación entre la población por el crecimiento del sector privado, la concentración de la riqueza, una posible privatización de empresas estatales y el aumento de las desigualdades.

También informó que 120 de esas medidas ya están listas para comenzar su implementación y destacó la aprobación de nuevas leyes, entre ellas el Código de Trabajo, la Ley de la Vivienda y la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales.

En el plano internacional, el gobernante volvió a acusar a Estados Unidos de endurecer el cerco económico contra la isla y calificó al gobierno estadounidense de «régimen neofascista», al tiempo que denunció las sanciones dirigidas contra países, empresas e individuos que mantienen relaciones comerciales con Cuba.

Díaz-Canel cerró su intervención evocando el próximo centenario del nacimiento de Fidel Castro, que se conmemorará el 13 de agosto, y aseguró que el líder histórico de la Revolución «vive» en el proyecto político del régimen.

«Fidel ya no es solo nuestro; se agiganta y se multiplica. Fidel vive y promete seguir librando batallas por un mundo mejor», concluyó.