Yordan Álvarez arranca agosto encendido y amplía su dominio ofensivo en MLB

El pelotero cubano Yordan Álvarez abrió agosto con una actuación sobresaliente este domingo al conectar cuatro hits, tres de ellos dobles, y producir dos carreras impulsadas en la victoria como local de los Houston Astros sobre los Texas Rangers por marcador de 7-3..

El periodista Francys Romero reportó la jornada del cubano destacando que el bateador designado de Las Tunas «empezó agosto en fuego» con esa actuación de cuatro hits, tres dobles y dos carreras impulsadas.

Con esos números, Álvarez lidera a todos los bateadores de las Grandes Ligas con un promedio de .330, y encabeza la Liga Americana tanto en jonrones (35) como en carreras impulsadas (84), lo que lo coloca como el principal candidato a la Triple Corona de esa liga.

La Triple Corona —liderar simultáneamente en promedio, jonrones e impulsadas— es uno de los logros más difíciles del béisbol moderno. En la Liga Americana no se ha conseguido desde que Miguel Cabrera lo hizo en 2012.

La temporada 2026 de Álvarez ha sido ascendente desde el primer día. En abril ya lideraba MLB en porcentaje de embase (.578) y slugging (.900), con 10 jonrones en apenas 22 juegos. A finales de ese mes acumulaba .358 de promedio, 11 cuadrangulares y 26 impulsadas en 27 compromisos.

En mayo fue elegido Jugador del Mes de la Liga Americana, con registros de .356 de promedio, 12 jonrones, 27 impulsadas y un OPS de 1.199 en 32 juegos, liderando MLB en esas tres categorías ofensivas.

En julio, Álvarez ya jugaba en modo Triple Corona con .324 de promedio, 33 jonrones y 75 impulsadas, y fue seleccionado para el Juego de Estrellas de 2026.

El arranque de agosto eleva esas cifras hasta los niveles actuales y consolida al cubano como el bateador más completo de la temporada en ambas ligas.

Álvarez viste el número 44 de los Astros y comparte campo con el venezolano José Altuve (número 27), en un equipo que este domingo sumó una victoria importante ante su rival de división.

El cubano ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2022, año en que los Astros conquistaron la Serie Mundial, y su temporada 2026 apunta a ser una de las más dominantes de su carrera en las Grandes Ligas.

Si Álvarez mantiene el liderazgo en las tres categorías hasta el final de la temporada, se convertiría en el primer jugador en ganar la Triple Corona de la Liga Americana en 14 años.