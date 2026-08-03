Cubano Miguel Vargas llega a 24 jonrones y se afianza entre los mejores antesalistas de MLB

El tercera base cubano Miguel Vargas conectó este domingo su jonrón número 24 de la temporada en el Tropicana Field de Tampa, igualando al japonés Kazuma Okamoto como el segundo antesalista con más cuadrangulares en la campaña 2026 de las Grandes Ligas.

Según reportó el periodista especializado Francys Romero en su cuenta de Facebook, el batazo se produjo en la novena entrada del partido en que los Chicago White Sox aplastaron a los Tampa Bay Rays 9-1.

El cuadrangular fue un disparo de dos carreras al jardín izquierdo-central con una velocidad de salida de 104.9 mph, un ángulo de 24 grados y una distancia de 413 pies, según datos de MLB Statcast.

Con ese jonrón, Vargas se instaló en el segundo lugar del ranking de terceras bases jonroneras de 2026, empatado con Okamoto (Toronto Blue Jays), solo por detrás del también cubano Junior Caminero (Tampa Bay Rays), quien lidera la lista con 30 cuadrangulares.

El habanero se ha convertido en la principal fuente ofensiva de unos White Sox que, al cierre de este domingo, lideran la División Central de la Liga Americana con récord de 47-43, un juego por encima de los Cleveland Guardians (47-44).

La temporada 2026 es, con creces, la mejor de su carrera. Sus números globales en 89 juegos disputados incluyen promedio de .245, 56 carreras impulsadas, 61 anotadas, 11 bases robadas y un OPS de .851.

El ascenso de Vargas ha sido sostenido a lo largo de toda la campaña. En junio igualó en apenas 65 juegos su récord personal de 16 jonrones, que había tardado toda la temporada 2025 en alcanzar. El 5 de julio fue seleccionado al Juego de Estrellas con 20 cuadrangulares, y el 27 de julio entró en el listado histórico de los White Sox para terceras bases al empatar con Joe Crede (2006) y Matt Davidson (2017) con 22 jonrones.

Nacido el 17 de noviembre de 1999 en La Habana, Vargas es hijo del exjugador cubano Lázaro Vargas. Debutó en la Serie Nacional con Industriales en 2014, salió de Cuba a los 16 años y firmó con los Dodgers de Los Ángeles en septiembre de 2017 por 300,000 dólares. Su debut en MLB se produjo el 3 de agosto de 2022 con esa misma organización, y fue adquirido por los White Sox en 2024 mediante un canje de tres equipos.

Vargas fue además uno de los siete cubanos seleccionados al Juego de Estrellas de 2026, una representación histórica de la Isla en el evento de mitad de temporada.

Con Caminero al frente con 30 jonrones y Vargas en el segundo puesto con 24, dos cubanos ocupan los dos primeros lugares del ranking de antesalistas jonroneros en la temporada 2026 de MLB.