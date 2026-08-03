«Ni puedes salir de tu casa»: Cubana denuncia meses con solo tres horas de electricidad al día

La creadora de contenidos cubana que publica bajo el nombre Azúcar Cuba denunció en un video de Facebook llevar más de dos meses con apenas tres horas de electricidad al día, sin horario fijo ni posibilidad de planificar su vida.
El video generó más de 400 comentarios de cubanos de toda la isla que describieron situaciones iguales o peores.
«Llevo exactamente dos meses, dos meses. No sé quién más esté así, porque al parecer a nadie le importa. Aquí en mi barrio la gente está como si nada», dice la mujer en la grabación.
La cubana describe una rutina agotadora. Las personas permanecen en casa todo el día a la espera de que llegue la corriente, para entonces correr a cargar todos los dispositivos.
«No te puedes mover de tu casa porque a cualquier hora te la ponen. No hay un horario para ponerte la corriente. Tienes que estar el día entero en tu casa», relata.
El impacto psicológico también aparece en su testimonio: «Nos tienen enfermos de los nervios, porque por lo menos a mí me tienen que ni ganas de crear contenido tengo».
Azúcar Cuba vive en La Habana, donde la crisis energética se agudizó en los meses recientes. Mencionó haber leído que algunos barrios del país llevan hasta 105 días en apagón. Lejos de ser un rumor, esa cifra fue reconocida oficialmente.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió ante la Asamblea Nacional el 30 de julio que hay comunidades con hasta 105 días consecutivos sin electricidad, y reconoció que no existe solución a corto plazo.
Los comentarios al video dibujan un mapa de la crisis que se extiende por toda la isla. Una persona de Cayo Hueso, en La Habana, escribió: «Nosotros aquí en Cayo Hueso llevamos desde marzo así con tres horas y a veces nos pegan con 48 horas».
Otra señaló tener aún menos corriente: «Nosotros con una hora y media y de postre con bajo voltaje».
Varios comentaristas pusieron en perspectiva los dos meses de la protagonista. «Si llevas dos meses así todavía estás bien, aunque suene feo decirlo pero es así», escribió una usuaria.
Otra añadió: «En Matanzas hay un barrio llamado Versalles que lleva años así. ¡Años!». Una tercera fue más directa: «En las provincias hace muchos meses y meses que se está así. Estás bien si empezaste hace dos meses».
El agotamiento colectivo también quedó registrado: «Yo estoy igual, muy agotada. Me voy para el trabajo sin corriente y regreso igual. Sin palabras, es demasiado el estrés», escribió otra cubana.
Una persona resumió el sentimiento generalizado: «Eso llegó para quedarse, amiga mía. Y sí, a nadie le importa».
La peor crisis eléctrica de la historia reciente
El video de Azúcar Cuba llega en el peor momento energético que ha vivido Cuba en décadas. Este domingo se reportó la sexta desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional en lo que va del año.
En Matanzas, algunos circuitos acumularon hasta 87 horas consecutivas sin electricidad. El propio ministro De la O Levy atribuyó los casos más extremos a transformadores obsoletos, circuitos viejos y el robo sistemático de aceite de transformadores, pero no ofreció fecha para una solución.
La creadora de contenidos cerró su video con una pregunta que miles de cubanos se hacen: «Yo voy a ver hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto».
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
La situación de los apagones en Cuba es crítica, con comunidades experimentando hasta 105 días consecutivos sin electricidad. Esto ha generado un impacto significativo en la vida diaria de los ciudadanos, quienes deben reorganizar su rutina en torno a unas pocas horas de electricidad al día. La crisis se ha agravado por la falta de inversión y mantenimiento en el sistema eléctrico.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis eléctrica afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos, forzándolos a reorganizar sus actividades diarias como cocinar, lavar y cuidar a sus hijos en torno a las pocas horas de electricidad disponibles. Además, la falta de luz y agua repercute en la conservación de alimentos, aumentando el estrés y la ansiedad en la población.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano no ha ofrecido soluciones concretas para resolver la crisis eléctrica. Las promesas de reparación de termoeléctricas y de instalación de nuevas plantas no se han materializado. Mientras tanto, la población continúa sufriendo apagones prolongados y carece de servicios básicos como agua y gas.
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¿Cuál es el impacto psicológico de los apagones en la población cubana?
El impacto psicológico de los apagones es significativo, con un alto porcentaje de la población padeciendo depresión, ansiedad y estrés extremo. Estudios han demostrado que la incertidumbre constante y la alteración de las rutinas básicas contribuyen a una crisis de salud mental en la isla.
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¿Cómo ha respondido la población cubana a la crisis energética?
La población cubana ha respondido con protestas y cacerolazos en diversas regiones del país, expresando su descontento por la falta de soluciones. Estas manifestaciones son una respuesta al deterioro de la calidad de vida y la falta de servicios esenciales debido a los apagones prolongados.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.