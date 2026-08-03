Óscar Casanella teme ser deportado tras inesperado giro en su caso de asilo en EE.UU.

El activista cubano Óscar Casanella alertó este domingo que una nueva audiencia de inmigración apareció de forma inesperada en su expediente, poniendo en riesgo un proceso de asilo que él y su abogada consideraban prácticamente resuelto.

«Después de más de un año esperando la decisión de mi juicio final de asilo político, hace pocos días apareció en el sistema de inmigración una nueva audiencia, una Master Hearing (audiencia preliminar), para el próximo 28 de agosto. Sinceramente, ni mi abogada ni yo esperábamos que ocurriera algo así», escribió Casanella en su perfil de Facebook.

El opositor cubano confesó que estaba seguro de que sus trámites ya estaban listos. «Yo pensaba que el proceso había terminado», expresó.

El activista cruzó la frontera sur de Estados Unidos el 16 de enero de 2022 y recibió un documento I-220A —una orden de supervisión que no equivale a admisión formal ni a parole—, lo que lo dejó en un limbo migratorio sin acceso a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano. Su solicitud de asilo fue recibida en abril de ese mismo año.

La primera audiencia preliminar de su caso se celebró en mayo de 2025, y la audiencia final tuvo lugar el 24 de junio de 2025, con una duración de más de seis horas y sin veredicto al cierre.

«Solo estaba esperando la decisión de la jueza sobre mi juicio final de asilo, la cual, según tengo entendido, generalmente se informa en el sitio web de la Corte de Inmigración y mediante una carta enviada por correo postal», señaló el activista.

En lugar de recibir esa resolución, Casanella y su representante legal se encontraron con que el sistema registró una nueva audiencia preliminar para agosto de 2026, un giro que ninguna de las dos partes anticipaba.

En su publicación, Casanella detalló la cronología de la represión que sufrió en Cuba desde 2013, cuando agentes de la Seguridad del Estado comenzaron a hostigarle. A continuación, se resumen cronológicamente los principales hechos denunciados en el testimonio.

Principales hechos de represión denunciados por el activista

1. Inicio de la vigilancia y las amenazas en 2013

Tras varios años de activismo político clandestino, en diciembre de 2013 la Seguridad del Estado comenzó una campaña abierta de represión contra él y su familia.

El 7 de diciembre de ese año fue interceptado frente a su vivienda por dos agentes, quienes lo sujetaron por el cuello, lo agredieron físicamente y lo amenazaron con destruir su vida y la de sus familiares.

2. Detención por participar en una acción artística en 2014

El 30 de diciembre de 2014 fue arrestado junto con su esposa y un familiar por colaborar en la difusión de la acción artística El Susurro de Tatlin, organizada por Tania Bruguera.

Después de varias horas de interrogatorio, fueron liberados. Al regresar al automóvil familiar, descubrieron que varios tornillos de una de las ruedas estaban peligrosamente flojos, lo que interpretaron como un posible intento de provocar un accidente.

3. Presunto intento de sabotaje en 2015

Un mecánico de confianza le confesó que agentes de la Seguridad del Estado lo habían presionado para que lo espiara y saboteara el vehículo que utilizaba.

El mecánico se negó a colaborar y renunció a seguir trabajando con la familia por temor a sufrir represalias.

4. Choque con un camión del Ministerio del Interior en 2015

El 3 de agosto de 2015, el automóvil que conducía fue impactado por detrás por un camión perteneciente al Ministerio del Interior, organismo del que forma parte la policía política cubana.

El impacto lanzó el vehículo hacia un cruce peligroso y provocó graves daños materiales. El denunciante afirma que conserva fotografías del accidente y la denuncia presentada ante la policía.

5. Golpiza durante una detención en 2017

El 12 de enero de 2017 fue detenido por varios agentes, quienes, según su testimonio, lo sujetaron por el cuello, lo introdujeron por la fuerza en un calabozo y lo golpearon en el tórax y el abdomen.

Un hombre que se encontraba detenido en el mismo lugar habría presenciado la agresión.

6. Hostigamiento fuera de Cuba en 2017

En septiembre de 2017 fue separado de una fila de pasajeros en el aeropuerto de Santo Domingo, en República Dominicana, cuando se disponía a viajar a Cuba.

Según relata, funcionarios de la aerolínea lo interrogaron sobre sus vínculos con opositores cubanos, le exigieron información sobre la persona que había pagado su pasaje y lo amenazaron con cancelar el vuelo.

7. Agresión durante una manifestación pacífica en 2019

El 11 de mayo de 2019 fue detenido y golpeado durante una manifestación pacífica en defensa de los derechos de la comunidad LGBT.

La agresión le provocó una herida en la frente y, según explica, quedó registrada en un video grabado por la periodista Mónica Baró Sánchez.

8. Amenaza de muerte en 2020

Durante un periodo de vigilancia y arresto domiciliario, fue citado en una estación policial.

Allí, un agente que se identificó con el seudónimo de «Angelito» lo amenazó con acabar con su vida si continuaba participando en actividades públicas, y mencionó como referencia los casos de Oswaldo Payá y Laura Pollán.

9. Arresto domiciliario e incomunicación durante 2021

Tras participar en una protesta del movimiento 27N frente al Ministerio de Cultura, permaneció prácticamente todo el año 2021 bajo arresto domiciliario.

Denuncia que a él y a su esposa les cortaron los servicios telefónicos y de datos móviles, restringieron sus salidas y limitaron las visitas de familiares y amigos.

También asegura que agentes de la Seguridad del Estado le advirtieron que debía abandonar Cuba en el plazo de un mes o sería encarcelado bajo una acusación de sedición.

10. Salida de Cuba y solicitud de asilo político

Salió de Cuba el 10 de diciembre de 2021 y llegó a la frontera sur de Estados Unidos el 16 de enero de 2022, donde recibió un documento I-220A.

Actualmente, él y su familia temen que su solicitud de asilo sea rechazada y que puedan ser deportados a Cuba o enviados a un país donde, según consideran, los órganos de inteligencia cubanos tengan capacidad de actuación.

Casanella asegura que hay represores cubanos en EE.UU.

A la angustia del proceso legal se suma una paradoja que Casanella ha denunciado públicamente desde mayo de 2026: al menos dos de sus represores, reportados con documentación desde 2015 y 2016, habrían obtenido residencia legal en Estados Unidos mientras él permanece sin estatus.

«En Estados Unidos, mi familia y yo seguimos viviendo con miedo a que nos nieguen el asilo político y corramos el riesgo de ser deportados a Cuba o a algún país donde la inteligencia cubana tiene capacidad de acción», escribió este domingo.

«Vivimos con miedo a viajar dentro de Estados Unidos y a ser detenidos por ICE», añadió.

Casanella cerró su mensaje con una petición directa: «Mi familia y yo queremos vivir sin miedo: ni a la policía política cubana, ni a la inteligencia cubana, ni a ICE. Queremos vivir en un lugar donde podamos dormir tranquilos, sabiendo que tenemos un estatus legal, y no como ahora, que nos sentimos como nómadas sin un Estado que nos proteja».

El contexto migratorio agrava la preocupación del activista. Recientemente varios cubanos con I-220A han recibido órdenes de deportación y las cortes de inmigración han adelantado audiencias para procesar esos casos.