A cinco años del 11J, Oscar Casanella lanza un contundente mensaje

Oscar Casanella: La familia Castro de Cuba nunca serán parte de la solución de los problemas de la nación cubana

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El activista y bioquímico cubano Oscar Casanella conmemoró este lunes el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 con un mensaje contundente publicado en su perfil de Facebook, en el que calificó esa fecha como «el día de la rebeldía nacional de Cuba» y llamó a no abandonar la lucha por la libertad.

En su texto, Casanella traza un paralelo entre el 11J y el alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 en La Demajagua: «Así como aquella fecha marcó el inicio de las luchas por la independencia, el 11 de julio de 2021 marcó el comienzo de una nueva etapa en la lucha de los cubanos por la libertad y la democracia».

El activista, exprofesor de Inmunología de la Universidad de La Habana que salió forzado de Cuba en 2022 bajo amenaza de cárcel y reside actualmente en Miami, subraya que el 11J fue la primera vez desde 1959 que miles de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles en más de 60 ciudades y pueblos, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, en todas las provincias del país.

«Se demostró que la lucha no era de unos pocos activistas, sino de toda una nación que desea más libertades», escribió Casanella, recordando las consignas que resonaron aquel día: «¡Libertad!», «¡Patria y Vida!», «¡Abajo la dictadura!» y «¡No tenemos miedo!».

El activista destaca también el peso psicológico de aquella jornada: «Para millones de cubanos, dentro y fuera de la isla, aquel día tuvo un profundo significado moral: muchos descubrieron que no estaban solos». Compara el alcance geográfico del 11J con las protestas en Bielorrusia en agosto de 2020 y la Revolución de Túnez de 2010-2011, señalando que pocas movilizaciones contemporáneas lograron una extensión territorial comparable en una sola jornada.

Casanella reconoce que el 11J no produjo un cambio inmediato de régimen, sino una represión masiva con miles de detenciones y centenares de condenas. Pero advierte que sus consecuencias históricas van mucho más allá de los resultados inmediatos: «Aquel día cambió la percepción que los cubanos tienen de sí mismos y la percepción que el mundo tiene de Cuba».

El quinto aniversario llega en un contexto de crisis aguda. Al 9 de julio de 2026, 1,306 presos políticos permanecen encarcelados en Cuba, un récord histórico, de los cuales 338 están presos directamente por su participación en el 11J. El indulto de abril de 2026 que liberó a 2,010 reclusos excluyó explícitamente a los condenados por «delitos contra la autoridad», la categoría que el régimen utiliza para criminalizar a los manifestantes del 11J.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio exigió este lunes la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos. Un día después del aniversario, el domingo, estalló una protesta en La Habana Vieja con gritos contra los dirigentes del régimen, y vecinos de Guanabacoa protagonizaron un fuerte cacerolazo tras más de 33 horas de apagón.

Casanella, que enfrenta un proceso de asilo político en Miami tras haber sido sometido durante años a vigilancia, amenazas y represalias laborales por la Seguridad del Estado, no deja margen a la ambigüedad en su mensaje: «Que nadie se engañe, el pueblo de Cuba está en guerra con la dictadura totalitaria de la familia Castro porque dicha monarquía caribeña está llevando a cabo un genocidio contra los cubanos dentro de la isla».

El activista cierra su texto con un llamado directo a quienes comparten su causa: «Mientras existan presos políticos en Cuba y mientras exista una dictadura que nos impone la miseria y el miedo a hablar, asociarnos y a participar de la política y de la toma de decisiones en nuestro país, tenemos que seguir luchando».

«Necesitamos tener una patria libre en la cual vivir dignamente, con libertad y sin miedo. Necesitamos una patria libre que nos reciba y acoja cuando querramos, los que estamos en el destierro, regresar.»